Você quer ajudar a NASA a pesquisar os animais durante o eclipse?

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) convidou os cidadãos a participarem do seu projeto de pesquisa sobre as reações e comportamento dos animais durante o eclipse solar deste 8 de abril.

O projeto se chama Eclipse Soundscapes e para o seu desenvolvimento irão recolher observações multisensoriais e dados sonoros gravados durante o eclipse solar. Esta recolha será feita com o material enviado pelas pessoas que se juntarem ao projeto. O único requisito para o público é ter a vontade de ajudar na pesquisa.

"Precisamos da sua ajuda! O projeto Eclipse Soundscapes coleta suas observações multisensoriais e os dados sonoros gravados do eclipse solar anular de 14 de outubro de 2023 e do eclipse solar total de 8 de abril de 2024. As observações e os dados sonoros coletados nos ajudarão a compreender o impacto dos eclipses solares de 2023 e 2024 em diversos ecossistemas dos Estados Unidos", expressa o site do Eclipse Soundscapes, onde os interessados podem encontrar todas as informações para se registrar e participar.

A NASA complementará a pesquisa de animais durante o eclipse

Com Eclipse Soundscapes, a NASA pretende complementar os registros de um estudo sobre o comportamento dos animais publicado em 1935. Neste trabalho, foram analisadas 17 espécies de mamíferos, aves e répteis durante o eclipse de 31 de agosto de 1932, conforme relatado pela Rtve.

No estudo mencionado, que contou com a participação de 498 observadores, incluindo guardas florestais, naturalistas e membros do público em geral, concluiu-se que 75% das espécies tiveram uma resposta incomum ao fenômeno. Os animais mudaram seu comportamento, como se tornarem noturnos, e outros pareciam confusos ou ansiosos.

“Neste caso específico, haverá uma grande área nos Estados Unidos onde a sombra do eclipse total vai atravessar o país. O fato de que a noite ocorra durante o dia faz com que alguns animais repentinamente entrem no modo noturno quando não deveriam, e também pode ocorrer em áreas onde esse efeito normalmente não ocorre, o que pode afetar animais nos quais não foi estudado tanto, e seria bom conhecê-lo melhor”, explicou à RTVE o astrofísico e divulgador Juan Ángel Vaquerizo, que acrescentou que “quando você tem a opção de ver o efeito do eclipse em muitas espécies, quanto mais dados tiver, melhor poderá compreendê-lo”.