Todas as novidades do SwitchBuddy, de longe, o melhor aplicativo para Nintendo Switch

SwitchBuddy é, sem dúvida, um dos melhores para Nintendo Switch. Recentemente, este aplicativo foi atualizado, incluindo algumas novidades: uma organização da biblioteca melhorada com a inclusão de categorias, suporte para eventos de jogos como Nintendo Directs e uma aba de Notícias redesenhada, além de outras melhorias menores.

As novidades do SwitchBuddy 3.7.0

A atualização mais recente do SwitchBuddy simplifica a organização dos jogos do Nintendo Switch introduzindo categorias como Lista de desejos, A fazer, Jogando, Concluído e Abandonado. Em particular, a categoria "Backlog" facilita a identificação dos jogos que os jogadores podem desfrutar a seguir.

Para facilitar ainda mais a gestão da biblioteca de jogos no SwitchBuddy, agora os jogos podem ser adicionados diretamente a partir dos resultados de busca sem a necessidade de abrir os detalhes do jogo. Além disso, a biblioteca pode ser reorganizada segurando os jogos na seção de Favoritos e movendo-os para uma categoria diferente.

Recomendados

A secção de notícias agora possui um design mais intuitivo que elimina a necessidade de alternar entre artigos e vídeos, uma vez que todo o conteúdo está numa única página. Além disso, a aba redesenhada permite o acesso fácil aos Nintendo Directs anteriores e outras apresentações de jogos.

Além disso, foram introduzidas novas seções de "temas" para destacar notícias interessantes e oportunas, como os rumores sobre a próxima geração do Nintendo Switch.

A tela de detalhes do jogo agora exibe todos os DLC disponíveis, facilitando a descoberta de conteúdo adicional do jogo. Além disso, a atualização melhora o visualizador de capturas de tela na Galeria, mostrando a posição atual, o número total de capturas de tela e o nome da seção (se disponível).

SwitchBuddy 3.7.0 já está disponível na App Store para iPhone e iPad.