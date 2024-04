Os astronautas da Artemis III levarão plantas para a Lua

O cultivo de plantas no espaço é uma área de pesquisa crucial para a exploração espacial de longa duração e a colonização de outros planetas. De fato, a NASA e outras agências espaciais têm realizado experimentos para estudar como as plantas crescem e se desenvolvem em condições de microgravidade e alta radiação.

Estes experimentos, geralmente, buscam determinar a viabilidade da agricultura espacial como fonte sustentável de alimentos e oxigênio para os astronautas em missões espaciais prolongadas, bem como para criar ecossistemas fechados em futuras bases lunares ou em Marte. Além disso, o cultivo de plantas no espaço também pode contribuir para a compreensão dos efeitos da microgravidade na biologia vegetal e para o desenvolvimento de técnicas agrícolas mais eficientes e resistentes a condições extremas.

Plantas para a Lua

Por isso, a NASA já selecionou os três primeiros experimentos científicos para sua próxima missão tripulada à Lua. Um deles é o LEAF ("Efeitos Lunares na Flora Agrícola"), que irá se concentrar em estudar como as culturas se desenvolvem no ambiente peculiar da Lua.

De acordo com um comunicado emitido pela agência espacial ao anunciar a seleção desses experimentos, "LEAF será o primeiro experimento destinado a observar a fotossíntese, o crescimento e as respostas ao estresse sistêmico das plantas à radiação espacial e à gravidade parcial".

Os instrumentos selecionados abordarão três objetivos científicos da missão Artemis: compreender os processos planetários, analisar a natureza e origem dos voláteis polares lunares, e investigar e mitigar os riscos associados à exploração lunar. Foram escolhidos especificamente por seus requisitos de instalação únicos que exigirão implantação pelos astronautas durante caminhadas lunares.

NASA e Axiom Space Artemis III

Outro desses instrumentos é o LEMS (Lunar Environment Monitoring Station), um conjunto de sismómetros autônomos e compactos projetados para realizar monitoramento contínuo e de longo prazo do ambiente sísmico lunar, ou seja, o movimento do solo devido aos terremotos lunares, na região do polo sul lunar.

Este instrumento caracterizará a estrutura regional da crosta e do manto lunar, fornecendo informações valiosas para entender sua formação e evolução.

O terceiro instrumento selecionado é o LDA (Analizador Dielétrico Lunar), que irá medir a capacidade lunar de propagar um campo elétrico, um parâmetro chave na busca por voláteis lunares, especialmente gelo.

Este instrumento irá coletar informações essenciais sobre a estrutura do subsolo lunar, monitorará as mudanças dielétricas causadas pela posição em mudança do Sol durante a rotação lunar e procurará possíveis formações de geada ou depósitos de gelo.

A missão Artemis III, que será a primeira a levar astronautas à superfície lunar em mais de 50 anos, explorará a região do polo sul lunar, localizada dentro dos 6 graus de latitude do Polo Sul. As áreas de pouso propostas para esta missão estão entre as partes mais antigas da Lua e, juntamente com as áreas permanentemente sombreadas, oferecem uma oportunidade única para estudar materiais lunares não investigados anteriormente.