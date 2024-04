O que ninguém te conta sobre a sua senha do Instagram

Lançado em 2010, o Instagram é uma das redes sociais mais baixadas em todo o mundo atualmente. Rapidamente começou a ganhar novos usuários graças às suas ferramentas para compartilhar fotos e vídeos com amigos, familiares e seguidores. Sua evolução tem sido constante, incluindo novas funcionalidades e até a possibilidade de realizar compras, mantendo sua posição de destaque no mercado de aplicativos. No entanto, a questão da segurança é algo pouco discutido neste ecossistema liderado por Mark Zuckerberg. Embora o Instagram tenha implementado vários parâmetros para proteger a privacidade e segurança de seus usuários, como a verificação em duas etapas ou a detecção automática de conteúdos inapropriados, a verdade é que proteger nossos dados também depende de cada usuário.

Por mais que queiramos acreditar que estamos falando de um ambiente seguro, sempre haverá pessoas que procuram enganar ou tirar vantagem das vulnerabilidades de outros. Nesse sentido, a educação digital é fundamental para navegar de forma segura e responsável. E, começando pelo básico, hoje daremos a você um conselho fundamental para proteger a segurança da sua conta.

Por que devo mudar minha senha do Instagram?

Num contexto cada vez mais digitalizado, o Instagram tornou-se um alvo perfeito para ataques cibernéticos. Por isso, proteger a privacidade e a segurança online emerge como máxima prioridade. O primeiro passo? Renovar periodicamente nossas senhas digitais, especialmente em redes sociais tão populares como o Instagram.

Nesse sentido, especialistas em segurança cibernética, apoiados pelo Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido (NCSC), enfatizam a necessidade de atualizar as senhas a cada três meses. Essa recomendação se deve à constante evolução das ameaças virtuais, com cibercriminosos aprimorando suas habilidades para superar barreiras de segurança, assim, de forma simples, você pode evitar um acesso indevido à sua conta.

Como era de esperar, a prática de usar as mesmas senhas em várias plataformas implica abrir outro ponto de vulnerabilidade. Se uma senha for comprometida em um aplicativo, qualquer outra conta que compartilhe essa mesma chave poderia ficar exposta, uma cadeia de riscos que poderia ser facilmente evitada.

No entanto, além do ciclo de renovação a cada três meses, a qualidade da senha também é fundamental. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) dos EUA aconselha optar por combinações longas e complexas, que sejam as mais difíceis de prever ou descriptografar, não importa o quão difícil possa ser lembrá-las.