O experimento mais delirante: dois cientistas tentaram criar dias de 28 horas em uma caverna

Até algumas décadas atrás, os experimentos em todas as áreas eram muito mais rudimentares do que são hoje. Por exemplo, Nathaniel Kleitman, conhecido como um dos pioneiros no estudo do sono, contribuiu com numerosos estudos para a neurociência e psicologia através de pesquisas empíricas e por vezes pouco ortodoxas, deixando como legado descobertas como o do movimento rápido dos olhos (REM) durante o sono. Além disso, o profissional nascido em 1895 também é lembrado por um raro experimento realizado em 1938, quando decidiu aventurar-se na profundidade de uma caverna para estudar os ritmos circadianos, ciclos biológicos que ocorrem ao longo de um dia.

Assim, ao lado de seu colega, Bruce Richardson, Kleitman passou um mês inteiro no interior da Caverna de Mammoth em Kentucky. Um lugar escuro, inóspito e sem acesso à luz natural ou relógios. O objetivo? Observar como seus ciclos de sono e vigília se ajustavam.

Curiosamente, atualmente a revista New Scientist classifica esta pesquisa como um dos “Nove experimentos mais estranhos da história”.

Caverna Nathaniel Kleitman (Agencias)

O experimento dos dias de 28 horas

Esta história começa em junho de 1938, quando o professor Nathaniel Kleitman e seu assistente, Bruce Richardson, iniciaram uma rara expedição na caverna Mammoth, no Kentucky, Estados Unidos. Sua missão? Desafiar a concepção humana do tempo, adaptando-se a um ciclo diário de 28 horas.

O ambiente parecia ideal, completamente isolado de estímulos externos como a luz solar e o som da cidade. O tema de explorar os limites dos ritmos circadianos humanos e se é possível libertar-se do ciclo natural de 24 horas ainda não havia sido abordado pela ciência, marcando assim um antes e um depois nesse tipo de estudos.

Assim, por 32 dias, Kleitman e Richardson viveram na escuridão absoluta, com a mesma temperatura e sem conexão com o mundo exterior, na esperança de responder a perguntas fundamentais sobre nossa relação com o tempo e o sono.

O desenvolvimento do experimento de Kleitman

Uma vez dentro da caverna, a rotina que esses dois pesquisadores seguiriam era dividir o dia em 10 horas de trabalho, 9 de lazer e 9 de sono. Mas, apesar de sua dedicação, os resultados revelaram que, independentemente do horário autoimposto de 28 horas, seu ciclo de temperatura corporal permanecia em um ritmo de 24 horas, indicando uma predisposição do "relógio biológico" ao ciclo solar.

"O conceito era ver como era possível gerar o sono na ausência dos sinais ambientais normais, especialmente a luz e temperatura", explicou em 2016 o pesquisador do sono da Universidade da Califórnia, Jerome Siegel, à revista The Scientist.

E embora não tenham conseguido criar dias de 28 horas, seus resultados serviram para futuras pesquisas. Por exemplo, eles entenderam as diferenças entre Kleitman, de 43 anos, e Richardson, consideravelmente mais jovem, cujo corpo se adaptou melhor à caverna do que o de seu chefe.

No entanto, este experimento foi pioneiro em seu campo e foi documentado no livro 'Sleep and Wakefulness' publicado por Kleitman anos depois. Essas descobertas foram utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial para cuidar dos ciclos de sono dos soldados, promovendo em parte seu bem-estar.