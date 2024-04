Mark Zuckerberg ultrapassa Elon Musk na lista dos mais ricos do mundo após colapso da Tesla

O CEO da Meta, o inconfundível Mark Zuckerberg e o dono máximo da Tesla Motors, SpaceX, X e Neuralink, Elon Musk, não são os melhores amigos do mundo. Isso ficou claro com as brigas e declarações trocadas entre os dois ao longo do ano passado. Mas para este 2024, parece que o ringue de luta será um cenário desconfortável para ambos (e inimaginável para a maioria): suas carteiras.

Numa nova reviravolta na luta entre Zuckerberg e Musk, o CEO da Meta, empresa-mãe que engloba o Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus e muito mais, saiu vitorioso momentaneamente como o homem mais rico entre os dois. Os dias em que a briga deles parecia que seria resolvida com socos ficaram para trás e agora seus capitais falam por eles.

Luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg (Especial)

Na última sexta-feira, 5 de abril de 2024, Zuckerberg subiu para o terceiro lugar no Índice de Bilionários da Bloomberg e desde então tem se mantido lá, ultrapassando Elon Musk, que no ano passado foi o homem mais rico do mundo, mas agora a fortuna não tem sorrido para ele precisamente.

Recomendados

Esta notícia nos levanta uma dúvida necessária: Como é que Elon Musk perdeu tanto dinheiro tão rapidamente? É algo complexo, mas faremos o nosso melhor esforço para explicar.

Elon Musk já não é mais o homem mais rico do mundo

A lista da Bloomberg elevou Mark Zuckerberg em seu ranking depois de calcular sua fortuna líquida em uma cifra astronômica de US$ 187 bilhões. Elon Musk foi rebaixado para o quarto lugar da lista, com uma fortuna de US$181 bilhões, sendo superado por outros magnatas da indústria de TI, como Jeff Bezos, dono da Amazon.

Este momento, de acordo com os amigos da Fortune, marca a primeira vez desde 2020 em que Zuckerberg está entre os três primeiros do ranking. Mas o motivo por trás dessas mudanças radicais não teria a ver apenas com os projetos do chefe máximo da Meta. Mas sim, Elon estaria em apuros com sua galinha dos ovos de ouro.

A empresa apresentou prejuízo por não apresentar seu novo veículo AP

O declínio no valor das ações da Tesla Motors parece ser o principal fator que impulsionou essa mudança na lista dos mais ricos. A empresa vendeu apenas 386.800 carros no primeiro trimestre de 2024, o que representa a primeira queda anual nas vendas em quase quatro anos.

Devido a este e outros fatores, como o lançamento desastroso da Cybertruck e as falhas detectadas em outros modelos, as ações da Tesla despencaram mais de 7% após a revelação de suas vendas atuais, uma vez que era necessário relatar uma melhoria após apresentar uma queda constante e acumulada de 34% no ano até agora.

Mark Zuckerberg continuará sendo mais rico do que Elon Musk

Em contraste com o que está acontecendo com Elon, as ações da Meta tiveram um aumento significativo, impulsionadas pela aposta de Zuckerberg no metaverso, que continua crescendo, devagar mas com firmeza, graças ao fato de que os investidores parecem estar convencidos de seu potencial. Portanto, no momento, todos os fatores estão a seu favor para continuar aí.

Com mais US$ 30 bilhões a mais em sua carteira, Zuckerberg chega a US$ 187 bilhões e se aproxima perigosamente do segundo lugar no ranking, ocupado por Jeff Bezos da Amazon com um patrimônio líquido de US$ 207 bilhões. Enquanto a primeira posição na lista dos mais ricos do mundo ainda pertence a Bernard Arnault, CEO da LVMH, com uma fortuna de US$ 223 bilhões.

Sem dúvida, a batalha pela riqueza entre esses titãs da tecnologia continuará nos próximos anos. O fato é que, por enquanto, o rei Midas da era digital não será mais Elon Musk e parece que suas chances de voltar a esses dias de glória estão diminuindo cada vez mais.