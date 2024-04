Google surpreende com um Doodle para celebrar o eclipse solar no hemisfério norte

O mecanismo de busca mais popular do mundo, Google, juntou-se à euforia despertada entre a população mundial pelo eclipse solar desta segunda-feira, 8 de abril de 2024, com um Doodle para celebrar e participar deste histórico evento astronômico que poderá ser visto durante várias horas, entre as 10:55 e 13:36, horário local do hemisfério norte.

O gráfico da tecnológica mostra as letras que compõem seu nome animadas, cada uma com seus respectivos óculos ou visores especiais, enquanto olham atentamente para o céu para observar a interposição da Lua entre a Terra e o Sol.

"Com o Doodle de hoje, celebra-se um eclipse solar durante o qual a Lua passa entre a Terra e o Sol", lê-se na descrição colocada pelo Google.

Recomendados

Doodle escurece-se por eclipse solar

Um dos principais aspectos da animação do Google é que ela escurece enquanto a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, ao mesmo tempo em que as letras estão observando o fenômeno astronômico.

Onde será visível o eclipse total do Sol?

Nas partes do Canadá, Estados Unidos e México, o eclipse poderá ser visto de forma completa. No caso do México, Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova e Piedras Negras ficarão completamente escurecidos.

Como assistir ao eclipse solar total sem colocar em risco a saúde visual?

As principais recomendações para observar o eclipse total do Sol são não olhar diretamente para ele sem as ferramentas necessárias, ou seja, óculos ou visores especiais com a norma ISO 12312-2 ou, na falta destes, um filtro de soldador número 14.

Mas lembrem-se, o eclipse só poderá ser visto a partir do hemisfério norte.