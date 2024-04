Estudo científico descobre o impacto de ser gentil com inteligência artificial

Bom dia, olá e obrigado são frases que muitos usuários que recorrem à inteligência artificial costumam usar. Seja amável com o ChatGPT da OpenAI, Gemini do Google ou com o Copilot da Microsoft. Um estudo analisa se realizar essas práticas é útil e os resultados vão te surpreender.

Desde que a OpenAI lançou o ChatGPT no final de 2022, há pessoas que tratam o chatbot como uma pessoa real, embora na realidade seja um mecanismo de aprendizado de máquina.

Essa característica faz com que precise de dados precisos e concisos para te dar uma resposta sobre qualquer pergunta que lhe fizer. Então, será que devemos ser gentis com as inteligências artificiais? Na realidade, não, de acordo com um estudo que se concentra na pura informação compartilhada entre máquina e pessoa.

"Ser educado com uma máquina tem pouco valor, porque ela não pode perceber", diz Enrique Dans, professor de Inovação e Tecnologia na IE Business School, conforme relatado pela Computer Hoy. O especialista afirma que a cortesia começará a ser útil quando as IAs generativas começarem a desenvolver emoções, algo que, por enquanto, não está incorporado.

Mas (porque há sempre um mas), a questão não é tão simples como este estudo sugere.

Perguntamos à mesma IA da Gemini sobre este estudo e sua resposta é que ela o conhece, está ciente e até certo ponto concorda com seus argumentos. Ser cortês não influencia na resposta que um chatbot de inteligência artificial vai te dar.

No entanto, a cortesia tem um impacto na interação social. Ser educado cria um ambiente mais agradável e positivo para a comunicação. Também pode influenciar na percepção que as pessoas têm de mim e da tecnologia em geral.

O estudo de Enrique Dans refere-se à falta de reciprocidade na educação com IA. “Embora seja verdade que as IAs não ‘precisam’ ser tratadas com cortesia, a educação pode ser uma forma de mostrar respeito pela tecnologia e pelas pessoas que a criaram”, disse Gémini sobre o estudo.

Além disso, acrescentamos que ser educado até mesmo com uma máquina ajuda a desenvolver normas de cortesia quando você interage com outras pessoas. Tratar uma máquina de maneira rude se tornará um hábito e eventualmente você fará o mesmo com seres humanos.