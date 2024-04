Estes trabalhos dirão adeus em 10 anos, de acordo com a inteligência artificial

O avanço da inteligência artificial (IA) está revolucionando a forma como várias tarefas e atividades são realizadas no ambiente de trabalho. À medida que a IA se torna mais sofisticada, estão sendo desenvolvidos sistemas capazes de realizar uma ampla gama de funções, desde tarefas repetitivas e administrativas até análises de dados complexos e tomada de decisões.

No entanto, o grande problema com o avanço da IA também está relacionado com a perda de empregos devido à automação e a necessidade de garantir a ética e a transparência no uso desta tecnologia para evitar preconceitos e discriminação.

O progresso tecnológico tem simplificado o trabalho em muitos campos para muitas pessoas, mas também representa uma faca de dois gumes, pois com o tempo, muitos empregos podem estar em risco. Diante desse cenário, um usuário consultou a inteligência artificial sobre quais empregos poderiam desaparecer nos próximos 10 anos.

Tanto Copilot, Gemini e ChatGPT, chatbots de inteligência artificial, forneceram detalhes sobre quais empregos podem desaparecer e quais são os motivos que podem levar à sua extinção. Abaixo estão alguns deles:

Estes trabalhos podem desaparecer em 10 anos por causa da inteligência artificial

Empregos de atendimento ao cliente: Os sistemas automatizados de atendimento ao cliente estão ganhando popularidade e podem reduzir a necessidade de trabalhadores em centrais de atendimento e serviços ao cliente. Alguns deles incluem:

Teleoperadores: A inteligência artificial pode responder a perguntas frequentes e fornecer assistência básica aos clientes.

Agentes de viagens: A inteligência artificial pode ajudar os clientes a planejar suas viagens e reservar voos e hotéis.

Caixas eletrônicos: A inteligência artificial pode automatizar o processo de pagamento em lojas e restaurantes.

Por outro lado, O Copilot apontou que o varejo é outro setor em risco, uma vez que avanços no comércio eletrônico e autenticação de pagamentos, juntamente com a introdução de inventários gerenciados por IA e caixas automáticos, poderiam reduzir a necessidade de pessoal de vendas e caixas em lojas físicas.

Profissões relacionadas à operação de máquinas e transporte: A chegada de veículos autônomos pode colocar em risco os empregos de motoristas de caminhão, táxis e operadores de transporte público.

De acordo com o ChatGPT: "As tarefas de montagem e produção em fábricas estão cada vez mais automatizadas, o que pode reduzir a necessidade de mão de obra humana nesses papéis".

Trabalhos no setor financeiro: Profissionais como assistentes administrativos, arquivistas e funcionários de entrada de dados podem ver seus empregos ameaçados devido ao avanço do software de gestão documental e da IA, que podem lidar com grandes quantidades de informações de forma ágil e precisa.

A IA também poderia realizar tarefas como análise de dados financeiros, gestão de riscos e contabilidade de forma mais eficiente, o que poderia reduzir a necessidade de certos papéis nessas áreas.

Produção de conteúdo: Embora a inteligência artificial tenha mudado a forma como trabalham os profissionais de mídia, designers e criadores audiovisuais, esses campos exigem habilidades como criatividade, pensamento crítico e empatia, que as máquinas não podem replicar completamente.

No entanto, a IA automatizou várias tarefas nesses campos, o que poderia levar ao desaparecimento de certos empregos, de acordo com o ChatGPT, embora o Copilot considere que o valor único dos humanos nessas práticas poderia mantê-los em vigor.