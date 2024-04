Estes são os astronautas que afirmam ter visto extraterrestres: não estamos sozinhos?

Uma das perguntas mais frequentes relacionadas à exploração espacial é se estamos sozinhos no universo. Nesse contexto, alguns astronautas compartilharam suas experiências próximas com esses fenômenos não identificados, que foram descartados pela NASA por não serem totalmente conclusivos. A linha entre ficção científica e realidade científica muitas vezes pode parecer difusa, e os especialistas e responsáveis por essas informações são exigentes quando se trata de testemunhos. Ainda assim, aqui recolhemos algumas ocasiões em que profissionais consagrados do espaço afirmaram esses fatos à imprensa, independentemente de essas declarações poderem significar o último ato oficial antes de encerrar sua carreira.

E é que as experiências e teorias sobre a vida extraterrestre são abundantes no mundo, mas quando saem da boca de um astronauta, é para - pelo menos - considerá-las como uma opção real.

As declarações de Buzz Aldrin

O companheiro de Neil Armstrong na histórica missão Apolo 11 e segundo homem a pisar na Lua, gerou uma série de teorias conspiratórias depois de avistar um objeto misterioso durante o pouso lunar.

Este rumor surgiu após uma entrevista em 2005 no programa "First on the Moon: The Untold Story" do Science Channel, onde Aldrin afirmou que a tripulação testemunhou um objeto voador não identificado durante a viagem à Lua.

No entanto, durante uma sessão posterior AMA (Ask Me Anything) no Reddit, Aldrin explicou o que realmente aconteceu: basicamente, afirmou que seus comentários foram tirados do contexto, esclarecendo que ele nunca viu um extraterrestre, OVNI ou algo do tipo, e que o que viu possivelmente eram restos da própria nave ou material desconhecido, mas sempre de origem humana.

O que Edgar Mitchell, astronauta do Apolo 14, viu?

Apesar do posterior ceticismo de Aldrin em relação ao contato extraterrestre, outros de seus colegas da agência espacial têm sido mais abertos em suas crenças sobre a presença alienígena em nosso planeta.

Este é o caso de Edgar Mitchell, astronauta do Apolo 14 e o sexto homem a pisar na Lua, que após se aposentar da NASA, expressou sua convicção de que pelo menos 90% dos objetos voadores não identificados (OVNIs) avistados desde a década de 40 realmente vêm de civilizações extraterrestres.

Na verdade, Mitchell sugeriu que o Incidente de Roswell foi um verdadeiro encontro com extraterrestres e que os governos internacionais decidiram esconder da sociedade. Além disso, o falecido astronauta acreditava firmemente que os extraterrestres foram os responsáveis por deter certas bombas nucleares durante a Guerra Fria, que sempre estiveram em constante contato com o Vaticano e que seu único objetivo é ajudar a humanidade.

O disco voador de Slayton e outros casos

Outro caso notável é o do astronauta Deke Slayton, que afirmou ter visto um objeto em forma de disco voador em 1951, muito antes de iniciar sua carreira como astronauta e diretor de operações de voo na NASA. "Parecia um disco em um ângulo de 45 graus. (...) Logo depois ele decolou e partiu, e não pude mais vê-lo", declarou a respeito.

De forma semelhante, Gordon Cooper, também parte do Projeto Mercury e o primeiro homem a dormir no espaço, relatou um avistamento OVNI sobre a Alemanha no mesmo ano enquanto voava para a Força Aérea dos Estados Unidos.

Cooper acreditava firmemente na visita de veículos extraterrestres na Terra, argumentando que tais civilizações devem ser muito mais avançadas e que evitarão ter contato direto até que a humanidade aprenda a resolver conflitos de forma pacífica.

Por último, é importante recordar o testemunho de Brian O'Leary, que fez parte de um grupo de astronautas selecionados para uma missão a Marte que nunca se concretizou, e que também compartilhou sua crença na existência de vida fora deste planeta e sua influência no progresso tecnológico da humanidade. O'Leary, que posteriormente se dedicou à academia, apontou que outras civilizações têm nos observado por muito tempo, sugerindo uma interação mais complexa e duradoura com seres de outros mundos.

Assim, enquanto alguns descartam essas histórias rotulando-as como teorias conspiratórias sem fundamentos, para outros representam uma amostra de que existem verdades que a humanidade não conhece publicamente. Embora nada disso nunca tenha sido confirmado, faz pensar e mantém viva a questão de se estamos sozinhos no universo.