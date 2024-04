Eclipse total: veja 5 curiosidades sobre o fenômeno solar que acontece hoje

Um eclipse solar total acontece hoje, segunda-feira (8), e poderá ser visto da América do Norte, especificamente do México, Estados Unidos e Canadá, a partir das 12h42. Para quem deseja acompanhar via internet, a transmissão acontece a partir de 12h30 via Youtube do Observatório Nacional (ON), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O fenômeno acontece quando a Lua fica entre o sol e a terra de tal forma que é lançado uma sombra em nosso planeta. Caso a Lua bloqueie totalmente a luz do Sol, o efeito é chamado de eclipse solar total, que é o caso do eclipse desta segunda-feira.

Veja a seguir 5 curiosidades sobre o fenômeno, retiradas do g1, com informações do Observatório Nacional Josina Nascimento.

1. Fenômeno raro

O eclipse solar total é considerado raro pois somente pessoas que estão em determinados lugares da Terra poderão acompanhar o fenômeno, que acontece em uma faixa de 270 quilômetros de largura. O de hoje poderá ser acompanhado apenas pelo Canadá, Estados Unidos e México. Segundo o site Time and Date, somente 0,55% da população mundial se encontra nos países onde o eclipse poderá ser acompanhado de forma total.

2. O efeito acontece de acordo com o tamanho que observamos os astros (diâmetro aparente)

Se fosse considerado o tamanho total dos astros envolvimentos no fenômeno, o eclipse solar nunca seria observado, já que o Sol é muito maior que a Lua, e nunca ficaria encoberto. Logo, o fenômeno acontece pelo diâmetro aparente, que é o alinhamento e a distância entre os três (Sol, Lua e Terra), que aparentam estar do mesmo tamanho, permitindo a sobreposição.

3. Curta duração

Outra característica que torna o eclipse raro é a sua curta duração, que se estende, no máximo, por sete minutos e meio, dependendo da faixa de visibilidade. Contudo, a maioria dos países irá observar o eclipse entre quatro e cinco minutos. Além disso, caso o céu esteja encoberto, o fenômeno não será visível.

4. Eclipse solar e lunar lado a lado

Toda vez que acontece um eclipse solar, total ou parcial, um eclipse lunar acontece em seguida, na próxima fase da lua. Isso acontece devido a inclinação das órbitas, ligando os dois fenômenos. Sendo assim, o eclipse solar depende do alinhamento do Sol, da Lua e da Terra e sempre ocorre na Lua nova,. já o eclipse lunar sempre vai acontecer na Lua cheia.

5. Fim do eclipse solar

O eclipse solar vai deixar de acontecer em determinado momento, devido ao afastamento da Lua em relação à Terra, fazendo com que o diâmetro aparente da Lua não corresponda mais ao do Sol. Porém, o processo de afastamento é de cerca 4 de centímetros por ano.

“Podemos ficar sossegados porque vai demorar cerca de 600 milhões de anos para não termos mais eclipses totais do Sol”, explica Josina Nascimento.