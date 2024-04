‘Cometa Diabo’ aparece para roubar o protagonismo do eclipse total do Sol

O eclipse total do Sol que atravessará as regiões do México, Canadá e Estados Unidos é o evento estelar mais popular desta segunda-feira. No entanto, a chegada do ‘Cometa Diablo’ rouba um pouco de protagonismo ao aparecer exatamente no mesmo dia da conjunção entre nossa estrela central e a Lua.

Conhecido cientificamente como o 12P/Pons-Brooks, o ‘Cometa Diabo’ já pode ser visto em toda a América do Norte. Isso inclui o México e o Canadá. Este asteroide nos visita pela primeira vez desde 1954 e é um evento único na vida de muitos, pois não retornará até daqui a 71 anos.

12P/Pons-Brooks tem um tamanho surpreendente; é três vezes maior que o Monte Everest. É chamado de ‘Diabo’ porque sua forma lembra chifres, fazendo referência ao demônio.

Este cometa faz com que nesta segunda-feira ocorra um evento inédito na ciência espacial: durante o eclipse total do Sol, como o céu vai escurecer, serão visíveis os dois eventos estelares, o ‘Cometa Diabo’ e a conjunção entre a Lua e o Sol.

Existe a possibilidade de o ‘Cometa Diabo’ colidir com a Terra?

É uma rocha três vezes maior que o Everest, se colidir conosco teríamos resultados devastadores para nossa espécie.

Devemos nos preocupar? De jeito nenhum. Embora seu tamanho possa nos assustar um pouco, o ‘Cometa Diabo’ não irá colidir com a Terra. Sua trajetória o torna visível a partir do nosso planeta, mas não há nenhuma probabilidade de colisão com a superfície do mundo.

É, na verdade, um espetáculo visual para os entusiastas da astronomia e uma oportunidade de análise para os cientistas.

O cometa foi descoberto em 1812 pelos astrônomos franceses Jean-Louis Pons, Alexis Bouvard e Vincent Wisniewsky, e desde então têm seguido sua trajetória.

Tem uma órbita elíptica em torno do Sol, levando um pouco mais de 71 anos para completar uma volta ao redor da estrela massiva. Aparecerá nos nossos céus a partir de 21 de abril e sua passagem se estenderá até os primeiros dias de maio. Depois disso, não o veremos mais até 2095.

É importante sempre lembrar que esses dois eventos estelares só podem ser vistos a partir do hemisfério norte.