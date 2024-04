Com este smartphone, quedas não são um problema

Quando se faz um investimento em um dispositivo móvel, normalmente o usuário espera que cumpra com os requisitos mínimos, como uma boa bateria, câmeras para capturar o dia a dia e, é claro, que dure ao longo do tempo.

No entanto, também se tornou comum que ao comprar um dispositivo de baixo custo, algumas das características mencionadas anteriormente sejam omitidas e, em muitos casos, com uma simples queda, a tela acabe quebrada.

Partindo do problema mencionado anteriormente, atualmente as marcas devem revolucionar suas apostas. Precisamente, nas últimas semanas chegou à Colômbia o Honor Magic 6 Lite, um dispositivo que promete resistência e durabilidade.

De acordo com David Moheno, diretor de RP da Honor, essas duas características são essenciais para os usuários porque agora não se procura apenas um celular com boas câmeras, mas sim que dure no tempo para que não haja necessidade de trocá-lo a curto prazo.

Falando sobre as características do dispositivo, ele possui a tela HONOR Ultra Resistente com proteção 360° contra quedas. Possui um sistema de triplo lente que consiste em uma câmera ultra clara de 108MP, uma grande angular de 5MP e uma macro de 2MP. A de 108MP possui um grande sensor de 1/1,67 polegadas e uma abertura ampla de f/1,75, permitindo capturar mais luz e produzir imagens com mais clareza.

Também possui uma bateria durável de 5.800mAh que pode alimentar o dispositivo por 3 dias com uma única carga.