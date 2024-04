As mensagens programadas serão uma opção para os usuários do WhatsApp

Will Cathcart, diretor do WhatsApp, comentou que a programação de mensagens está nos planos do aplicativo de mensagens da Meta. Cathcart visitou recentemente o México para conhecer as necessidades dos usuários do WhatsApp, especialmente no campo empresarial. Durante essa visita, ele mencionou à Expansión sobre a programação de mensagens.

"Uma das razões pelas quais estou passando tempo aqui no México é para falar com as pessoas que usam o WhatsApp, para saber o que elas querem. E direi que, nos últimos dois dias, em cada conversa que tive, alguém pediu mensagens programadas. Então, definitivamente estamos ouvindo isso e levando de volta para a equipe, para discutir algo que poderíamos fazer no futuro", disse o diretor.

Outras mudanças no WhatsApp

O WhatsApp tem estado implementando cada vez mais novidades em sua plataforma. Na Europa, começará a oferecer interoperabilidade com outros serviços de mensagens. O WhatsApp foi criado em 2009 e foi comprado pelo Facebook (agora Meta) em 2014 por cerca de 19,3 bilhões de dólares. É o principal meio de comunicação em muitas regiões, superando os 2 bilhões de usuários.

Recomendados

O WhatsApp teve duas quedas em um mês

Os servidores da empresa Meta, que inclui o WhatsApp, Instagram e o Facebook, voltaram a entrar em colapso em 5 de março e 3 de abril. A falha afetou milhões de usuários em todo o mundo.

Por volta das 14h, horário da Venezuela, ocorreu a falha que impedia os usuários de enviar e receber mensagens no WhatsApp ou atualizar as publicações no Instagram e Facebook.