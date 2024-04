Android tem função que permite liberar espaço sem ter que excluir aplicativos

São tão caros que queremos que durem para sempre. No entanto, apesar dos avanços da tecnologia, os celulares têm um tempo de vida já estabelecido pelos fabricantes a nível mundial. Nos apegamos se funcionam bem, mas as atualizações de segurança e sistemas operacionais os vão deixando para trás, até ao ponto de os tornar obsoletos.

Recentemente, contamos a vocês que o WhatsApp deixará de funcionar em 35 celulares neste próximo mês de abril. É algo comum que os ciclos se completem e, infelizmente, seja necessário reservar um dinheirinho extra para investir em um novo smartphone.

Os primeiros sinais de que já devem mudar o seu dispositivo é quando começam a ficar sem armazenamento interno. A primeira recomendação é libertar espaço através da desinstalação de apps que não estão em uso, mas às vezes, tal como com o telemóvel, apegamo-nos a certas funcionalidades do sistema.

Os jogos sem importância são as primeiras vítimas. Em seguida, vêm os aplicativos de transporte, os de edição de fotos e a situação se complica quando a única opção restante é excluir alguma das plataformas de redes sociais.

No entanto, aqui no FayerWayer estamos do seu lado, e como sabemos que a situação está um pouco complicada para muitos, vamos revelar uma função do Android para liberar espaço, sem a necessidade de excluir ou desinstalar algum dos aplicativos que já possui.

O truque do Android é arquivar

De acordo com uma resenha do Infobae, a Google Play Store possui uma função para arquivar o aplicativo, sem precisar desinstalá-lo.

Acesse a Google Play Store no seu telefone Android Pressione a foto de perfil no canto superior direito para acessar sua conta Selecione ‘Configurações’ Deslize a tela para baixo para ir para a parte que diz: ‘Geral’ Aí você deve selecionar ‘Arquivar aplicativos automaticamente’

Trata-se de uma medida de emergência que não recomendamos se não estiverem enfrentando problemas de armazenamento. Mas se estiverem, vai ajudar muito.

Da mesma forma, se configurado corretamente, o sistema não arquivará aplicativos até que esteja perto de sua capacidade de armazenamento.