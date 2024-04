Android tem aplicativos ocultos e você pode encontrá-los desta forma

O excesso de aplicativos no Android é um fenômeno comum - e um problema antigo - que pode afetar o desempenho e a experiência do usuário em dispositivos móveis. Muitas vezes, é nossa culpa também: frequentemente, baixamos mais aplicativos do que realmente precisamos, o que pode levar à congestão da memória, ao esgotamento da bateria e à lentidão do dispositivo.

Além disso, o excesso de aplicativos pode dificultar a gestão e organização dos mesmos, levando a uma sobrecarga de notificações e perda de produtividade. Para lidar com esse problema, os usuários podem fazer uma limpeza periódica de aplicativos não utilizados e evitar baixar aplicativos redundantes ou desnecessários.

Não apenas isso, muitas vezes você encontra aplicativos que estão ocultos em seus telefones, seja pelos fabricantes ou por motivos de privacidade. Descobrir esses aplicativos pode ser crucial para manter o controle e a segurança do seu dispositivo.

Recomendados

Descubra como encontrar aplicativos ocultos no seu dispositivo Android

Uma maneira simples de encontrar esses aplicativos é através das configurações do seu telefone. Vá para Configurações > Aplicativos para acessar uma lista completa de todos os aplicativos instalados no seu dispositivo. Certifique-se de revisar todos os aplicativos, inclusive aqueles que possam estar desativados.

Dentro da configuração de aplicativos, procure a opção ‘Acesso especial’ no canto superior direito da tela. Aqui, você poderá ver os aplicativos listados de acordo com os privilégios que possuem em seu telefone, facilitando a identificação daqueles que estão ocultos ou têm acesso a funções específicas.

Não descarte a possibilidade de que os aplicativos ocultos estejam na gaveta de aplicativos do seu dispositivo. Explore esta tela rolável e preste atenção especial às pastas, pois é possível que o conteúdo oculto esteja dentro delas.

Utilize um explorador de arquivos para ter controle total sobre os aplicativos instalados em seu dispositivo. Através dessa ferramenta, você poderá acessar uma lista detalhada de todos os aplicativos, incluindo aqueles que podem estar ocultos ou são do sistema.

Aplicativos enganosos: um risco potencial

Lembre-se de estar atento às aplicações enganosas que podem se esconder em seu dispositivo. Alguns aplicativos, como a Calculadora Cofre de Fotos, podem parecer inofensivas, mas na realidade, são projetadas para ocultar arquivos sensíveis por trás de uma aparência inocente.

Fique alerta e utilize essas ferramentas para manter o controle e a segurança do seu dispositivo Android. Com um pouco de atenção e as ferramentas certas, você poderá identificar e gerenciar facilmente os aplicativos ocultos em seu telefone.