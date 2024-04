A infame história vivida pela primeira astronauta a caminhar no espaço

Seguindo os passos de Valentina Tereshkova, que em 1963 se tornou a primeira mulher a orbitar a Terra, Svetlana Savitskaya entrou para os anais da exploração espacial e do empoderamento feminino ao conseguir triunfar em campos tradicionalmente dominados por homens. Mas tudo começa muito antes, com uma infância inspirada por seu pai piloto e uma prolífica carreira como campeã mundial em aviação e paraquedismo, piloto de testes e, finalmente, cosmonauta.

Assim, o 25 de julho de 1984 marcou um marco na história da exploração espacial, quando Svetlana Savitskaya se tornou a primeira mulher a realizar uma caminhada espacial. Claro que essa conquista não esteve longe de controvérsias, em uma época em que o machismo predominava e as mulheres eram reduzidas às tarefas domésticas.

Svetlana Savitskaya: seu caminho para o espaço

Nascida em Moscou em 1948, Savitskaya cresceu em um ambiente familiar ligado à aeronáutica, o que despertou seu interesse por voar desde cedo. Sua paixão a levou a se destacar no paraquedismo antes de se concentrar em sua formação acadêmica e profissional no Instituto de Aviação de Moscou e no Ministério da Indústria Aérea da União Soviética.

Já em 1980, sua habilidade e dedicação permitiram que ela fosse selecionada para o grupo de astronautas femininas e, em 1982, se tornou a segunda mulher a viajar para o espaço, missão que realizou junto com os cosmonautas Alexander Serebrov e Leonid Popov.

Após aquele marco, a profissional do espaço teve que tolerar o sexismo por parte do resto de sua equipe. E é que ao abrir a escotilha da estação espacial soviética em seu retorno à Terra, seus colegas Valentin Lebedev e Anatoli Berezovoi, a receberam com flores e uma frase muito infame: “Temos um avental preparado para você, Sveta. Como se estivesse em casa. Claro, temos uma cozinha para você; é lá que você vai trabalhar”.

A primeira mulher a caminhar no espaço

No entanto, isso não a desmotivou, e sua missão mais importante aconteceu dois anos depois, em 1984, quando ela se tornou a primeira mulher a caminhar no espaço, uma conquista que lhe valeu o reconhecimento como Herói da União Soviética duas vezes. Sua estadia no espaço ocorreu na missão Soyuz T-12, durante a qual ela passou 3 horas e 30 minutos fora da estação espacial Salyut 7, realizando tarefas de montagem e soldadura.

Além disso, a nível histórico é considerada como a última astronauta da União Soviética, pois sua sucessora, Yelena V. Kondakova, viajou para o espaço na Soyuz TM-20 já como cidadã russa em 1994.

Mas apesar do sucesso em sua carreira, em 1993 Savitskaya decidiu abandonar o corpo de cosmonautas para manter um equilíbrio entre sua vida como cosmonauta e sua família. Ela também se aventurou na política, onde continua ativa como membro do Partido Comunista da Federação Russa.

No entanto, ao longo de toda a sua carreira, a astronauta defendeu firmemente a importância das mulheres no espaço, argumentando que as equipas mistas são mais eficientes e que as mulheres são indispensáveis para tarefas como a biotecnologia e a detecção de minerais.