WhatsApp: usuários terão que aceitar esta nova política do aplicativo se quiserem continuar usando o serviço

Em algum momento da próxima quinta-feira, 11 de abril, todos os usuários do WhatsApp ao redor do mundo receberão uma mensagem em sua interface. Os desenvolvedores do serviço de mensagens da Meta farão uma pergunta à qual teremos que responder sim, obrigatoriamente, se quisermos continuar usando o aplicativo.

Você se lembra quando, no início de 2021, o WhatsApp se associou ao Facebook para compartilhar dados? Essa situação causou um grande alvoroço em diferentes partes do mundo. Houve debates tão intensos sobre privacidade de dados que levaram o aplicativo a reverter essa nova modalidade entre suas duas plataformas.

Antes que o problema todo explodisse, o WhatsApp estava te perguntando através do seu aplicativo se você permitiria que seus dados fossem compartilhados com o Facebook e estabelecia um prazo limite, no qual se você não aceitasse em certo período, sua conta seria desabilitada.

Agora algo semelhante vai acontecer, mas a pergunta não estará relacionada à privacidade. A Nova Lei de Serviços Digitais da União Europeia (UE) traz novas formas de utilização para os serviços de mensagens, que terão impacto em todo o mundo. Portanto, antes de implementá-los em cada usuário, o WhatsApp precisa saber se concorda ou se prefere nunca mais usar o aplicativo deles.

A mudança mais significativa proposta pela União Europeia é a interoperabilidade entre aplicativos de terceiros. Ou seja, agora poderemos enviar mensagens do WhatsApp para o Telegram (ou Signal) e vice-versa.

Outra mudança é reduzir a idade das pessoas que podem usar o serviço de mensagens do Meta. Antes, para usar o WhatsApp, era necessário ter 16 anos, agora são 13.

Os usuários verão a seguinte mensagem em suas telas: “Ao continuar usando o WhatsApp após 11 de abril de 2024, você aceita essas atualizações de nossos Termos de Serviço”, diz o aplicativo, de acordo com El Confidencial.

“Se não quiser aceitá-la, pode obter mais informações sobre as opções da sua conta”, leva você a um link onde algumas coisas são explicadas, mas no final você terá que aceitar se quiser continuar usando o aplicativo). Eles mesmos dizem: “Você também pode facilmente excluir sua conta se preferir”.

Com esta inovação, algo que todos considerávamos absolutamente impossível alguns anos atrás começará a acontecer: agora que o WhatsApp permitirá aos usuários se comunicarem com pessoas que usam outras plataformas como o Google Messages, iMessage, Signal, Telegram e muitos outros.

Embora isso não seja uma decisão do aplicativo em si. É simplesmente uma resposta à obrigação exigida pela Lei de Mercados Digitais (DMA) da União Europeia, que exige que as grandes empresas de tecnologia facilitem a transferência de dados e a interoperabilidade entre suas plataformas.

Trata-se de algo semelhante ao que aconteceu com a Apple e sua migração quase forçada para o uso de cabos USB-C. Mas aqui, a mudança pode ser mais significativa para os usuários de aplicativos de mensagens.