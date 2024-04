Vladimir Putin quer que a Rússia fabrique seus próprios consoles de videogame

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer que seu governo se concentre no desenvolvimento de consoles fabricados por eles mesmos. O apelo do chefe de estado é motivado pelas retiradas das grandes empresas de jogos de vídeo, que saíram do país após o início do conflito bélico com a Ucrânia.

Empresas como Nintendo, Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox), Epic Games e Electronic Arts saíram da Rússia depois que o conflito armado com a Ucrânia começou. Portanto, nenhum dos novos consoles ou seus videogames está disponível no território de Putin.

O portal da RT eco do site oficial do Kremlin, destacando as declarações de Vladimir Putin, que mostram a necessidade do presidente de iniciar o desenvolvimento para a produção de consoles nacionais. O executivo diz que deveriam ser fabricados consoles fixos e portáteis.

Além disso, Putin insta à criação de um sistema operacional próprio para o desenvolvimento desses consoles e não depender de forma alguma dos avanços tecnológicos, em termos de videogames, dos países ocidentais.

Vladimir Putin, no início de seu quarto mandato como presidente da Rússia (ele está no cargo desde 2004), fez essas declarações em um fórum de desenvolvimento socioeconômico em Kaliningrado. Ele estabeleceu uma data limite, afirmando que esse trabalho deve começar em 15 de junho.

A RT informou que em fevereiro deste ano, a Organização para o Desenvolvimento da Indústria de Videogames (RVI) apresentou um plano ao governo da Rússia, estimando que em cinco anos terão seu próprio console juntamente com um sistema operacional, produzidos na indústria nacional.

Então, de acordo com as estimativas dos representantes da RVI, a Rússia terá seu próprio desenvolvimento de jogos de vídeo até 2026 ou 2027. O que não se sabe é se Putin terá a paciência para esperar tanto tempo.