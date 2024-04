Um ano a partir do espaço: vídeo incrível mostra como é a mudança das estações na Terra

Em 24 de outubro de 1946, foi capturada a primeira fotografia da Terra vista do espaço. Este marco ocorreu muito antes da era das viagens espaciais tripuladas, pois foi tirada com uma câmera montada em um foguete V-2 que atingiu uma altitude de aproximadamente 104 quilômetros, e que foi capturado dos nazistas no final da Segunda Guerra Mundial e reutilizado por cientistas americanos. Era uma fotografia em preto e branco e de muito má qualidade, algo completamente diferente dos padrões atuais. De fato, as capturas espaciais avançaram tanto que hoje são completamente nítidas. Por exemplo, recentemente a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) decidiu compartilhar um impressionante vídeo que captura a mudança de estações em nosso planeta a partir de uma perspectiva espacial.

Usando imagens capturadas dia após dia pelo satélite GOES-East, localizado a mais de 35.000 quilômetros acima da linha do equador, trata-se de um vídeo acelerado - também conhecido como Time Lapse - que oferece uma visão nunca antes vista de como a Terra se transforma ao longo do ano.

Steve Swanson tirando selfie NASA

Um ano da Terra do espaço

O satélite GOES-East foi lançado em 2016 e mantém uma posição geossíncrona em relação à rotação terrestre, proporcionando uma vista constante da América, do Caribe e do Oceano Atlântico.

Recomendados

Trata-se de um ponto de vista de observação privilegiado, pois permite ao satélite acompanhar o avanço do dia e da noite na superfície da Terra, destacando o deslocamento da zona de penumbra - a linha que divide a luz do dia da escuridão - e como varia com as mudanças de estação.

Assim, o satélite GOES-East conseguiu capturar os 365 dias do ano. Este vídeo revela como, devido à inclinação de 23,5 graus do eixo terrestre, a duração do dia e da noite muda ao longo do ano.

A sequência, composta por imagens captadas às 7:50 da manhã ET todos os dias, mostra o movimento gradual da Terra em direção ao sol após o equinócio da primavera, marcando o início de dias mais longos e quentes para o hemisfério norte, enquanto o sul se prepara para o inverno: