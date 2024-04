Seu currículo mudou sua vida, agora ele ganha US$ 300 mil por ano com seu trabalho no Google

Trata-se de um Sahil Gaba que compartilhou sua história no mundo do trabalho e mostrou qual foi o currículo que lhe abriu as portas para trabalhar em uma grande empresa. Além disso, revelou conselhos sobre o que mudaria agora se fosse apresentar um currículo.

Sahil estava prestes a se formar em engenharia mecânica quando descobriu seu interesse por informática. Ele percebeu que seus amigos nessa área conseguiam emprego facilmente. "No verão, passei três ou quatro meses aprendendo a programar", diz Gaba, natural da Índia, ao Business Insider.

"Eu estava bastante otimista. Fui ao mercado de trabalho, tentei conseguir alguns empregos, mas ainda não conseguia nenhum nas grandes empresas de tecnologia", explica.

Após a busca, conseguiu um cargo como engenheiro de software em uma pequena empresa de tecnologia financeira em Chicago, onde aprendeu muito e desenvolveu suas habilidades de software mais modernas com eles. "Eu estava com vontade de trabalhar em uma grande empresa de tecnologia", diz Gaba.

Finalmente, a grande oportunidade chegou. Não foi apenas uma, mas várias. Depois de dois anos em Chicago, dezenas de currículos enviados e rejeitados, conseguiu um cargo como engenheiro de software na Amazon. 18 meses depois, recebeu propostas de emprego do Meta, Uber e Google com semanas de diferença.

Decidiu aceitar o cargo no Google com um salário inicial de cerca de 300.000 dólares por ano, quando tinha apenas 29 anos.

O currículo que ele usou

Embora este documento tenha aberto várias portas para ele, Gaba menciona que há algumas coisas que ele modificaria se tivesse que apresentá-lo agora.

"Neste momento, como minha experiência profissional não era muito sólida, coloquei minhas habilidades em primeiro lugar", mas agora começaria com minha experiência profissional. "Ainda gostaria de incluir minhas habilidades, mas apenas como palavras-chave."

Também diz que reduziria o foco nas conquistas universitárias. “As honras e prêmios são muito antigos. Acredito que se você não conquistou nada recentemente, é melhor pular eles”.

Uma coisa que eu mudaria seria usar uma linguagem fácil de entender. "No começo, eu tentaria não adicionar acrônimos não usuais, pois isso pode alienar rapidamente o responsável pela contratação".

“Trabalhei muito duro para obter todos esses títulos, mas sei que no contexto do trabalho que procuro, esses títulos não são tão importantes”, diz Gaba. Ele colocou sua educação à direita da página, porque a maioria das pessoas tende a ler da esquerda para a direita e, portanto, veria primeiro a seção mais relevante, o que o manteria envolvido.

O Gaba também manteria a seção “interesses”. “Se você encontrar algo em comum, uma conversa é iniciada e um começo caloroso é feito”.