Por que essa área da América do Norte declarou Estado de Emergência por causa do eclipse solar?

No próximo dia 8 de abril, a América do Norte será testemunha de um espetáculo cósmico sem igual: um eclipse solar. Este evento astronômico será visível principalmente em uma faixa que se estenderá do México através dos Estados Unidos e Canadá; e espera-se que seja um evento de grande interesse, particularmente para os astrônomos e entusiastas da astronomia, pois proporcionará uma oportunidade única para observar o disco solar completamente obscurecido pela Lua por vários minutos.

O eclipse começará sobre o Oceano Pacífico Sul, sendo a costa do Pacífico do México o primeiro lugar a experimentar a totalidade do fenômeno. Em seguida, seguirá sua trajetória através de vários estados dos Estados Unidos, beneficiando áreas de Tennessee e Michigan, entre outros.

Ninguém quer perder este fenômeno natural incomum, pois foi anunciado que não ocorrerá novamente naquela região até o ano de 2044, o que gerou uma grande expectativa entre a população. E como o interesse é total, já estão sendo tomadas as medidas necessárias para que a experiência seja a melhor, mesmo que isso inclua estabelecer um “Estado de Emergência”.

Por que foi declarado "Estado de Emergência"?

A região de Niagara, em Ontário (Canadá), está em estado de emergência uma semana antes do evento, devido à antecipada afluência de turistas. Estima-se que quase um milhão de visitantes se dirigirão a esta zona para presenciar o eclipse, levando as autoridades locais a tomar medidas de precaução para salvaguardar a saúde e segurança dos residentes e visitantes.

As autoridades estão ajustando programas e serviços e até mesmo fecharão algumas instalações para minimizar o tráfego de veículos e facilitar a mobilidade dos turistas para pontos de observação ótimos. Além disso, estão sendo tomadas medidas para garantir a capacidade de resposta dos serviços de emergência diante de um aumento na demanda e possíveis sobrecargas nas redes de telefonia celular.

O eclipse solar total será visível apenas em uma estreita faixa que inclui as Cataratas do Niágara, enquanto o resto do continente poderá desfrutar de um eclipse parcial. A magnitude deste evento o torna um momento único que cativa pessoas de todo o mundo.