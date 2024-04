‘One Piece’: modelo americana faz uma impressionante versão sensual de Big Mom

Todos os fãs de ‘One Piece’ conhecem a Big Mom. Ela é uma poderosa pirata que faz parte dos Quatro Imperadores, que governam o Novo Mundo. Seu visual não é de forma alguma sensual. Ela é extremamente alta e robusta, com uma expressão em seu rosto que causa terror em Luffy ou em qualquer um dos Chapéu de Palha, no mangá e anime de Eiichiro Oda.

Mas uma modelo americana, conhecida por suas inúmeras interpretações de personagens de ‘One Piece’, encontra uma maneira de fazer um cosplay de Big Mom, no qual ela parece muito sensual.

A modelo se identifica nas redes sociais como @Elden_Cosplay e cada uma de suas interpretações é impressionante. A imagem NÃO sensual de Big Mom como personagem não tem nada a ver com seu peso. A cosplayer é plus size e continua linda em sua interpretação da antagonista de ‘One Piece’.

Na verdade, ele faz interpretações de Nami, Robin, Neftari e Hancock, para citar algumas outras de ‘One Piece’, ou de Tsunade, Hinata e muitos outros personagens do mangá e anime, em tamanhos plus.

A sua versão da Big Mom é simplesmente brilhante e faz com que os fãs de ‘One Piece’ agora vejam a personagem de uma nova perspectiva. Cada uma das suas caracterizações é evidência do porquê de ter uma base de fãs com mais de 83 mil seguidores, apenas na sua conta do Instagram.

Big Mom, capitã dos Piratas da Big Mom, possui uma força física impressionante e é capaz de controlar os outros infundindo pedaços de sua alma em objetos ou pessoas, às quais chama de ‘Homies’. Graças a ter comido a Fruta do Diabo Soru Soru no Mi, ela tem a capacidade de manipular a alma das pessoas.

Um elemento marcante de Big Mom é sua numerosa família, que possui 85 filhos e 43 maridos. Ela está em busca do ‘One Piece’ para se tornar a governante definitiva de todos os Piratas.