Meu antigo Twitter já não é mais o que era: como mudou desde que Elon Musk assumiu o controle?

Houve um marco em 2022 que marcou um ponto de viragem no mundo. E é que uma das maiores e mais utilizadas redes sociais, o Twitter, foi adquirida por Elon Musk,, o CEO da Tesla e da SpaceX, que naquela época não era “tão” midiático como é agora. A compra foi de aproximadamente US$44 bilhões e imediatamente mudou a forma como nos comunicamos. Desde mudar seu nome para X até a diminuição na moderação de conteúdo e transparência na plataforma, é certo que a era de Musk foi notada e bastante.

Há praticamente dois anos desse acontecimento, a transformação do Twitter para X tem sido mais do que evidente. De acordo com Musk, ele se tornou um local mais aberto e muito menos restritivo, permitindo a troca de ideias sem censura ou controle. Claro que esse tipo de “liberdade” também trouxe consigo efeitos negativos: um aumento em discursos de ódio, desinformação ou conteúdos inadequados, para citar alguns.

Como é que X mudou desde que Elon Musk assumiu o controle?

Antes da aquisição por parte de Elon Musk, o Twitter era uma empresa pública, listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque desde novembro de 2013 sob o símbolo TWTR. Posteriormente, a plataforma adquirida por Elon Musk mudou de nome para X, sendo essa a primeira grande mudança.

No que diz respeito aos usuários, de acordo com a empresa de análise Sensor Tower, o X registra uma queda de 23% no uso diário do aplicativo móvel nos Estados Unidos desde que Musk assumiu. Isso pode ser explicado pelas constantes mudanças na plataforma, o aumento de conteúdo inapropriado de todos os tipos e a falta de regras para fornecer um ambiente seguro.

Outra mudança significativa é a maior permissividade de conteúdos. Discursos de ódio pouco moderados, informações falsas circulando cada vez mais livremente e o aumento de criadores de conteúdo do OnlyFans, que utilizam a ex-redes social do passarinho como um meio de ampliar seu alcance e promoção.

Regras online da UE vs Elon Musk

X: a nova plataforma para divulgar conteúdos para adultos

Se você é um usuário frequente, com certeza já terá notado. E é que a presença de material explícito em X está claramente em aumento, e isso é atribuído em parte aos cortes massivos de pessoal dentro da empresa, o que resultou em equipes de moderação reduzidas e menor capacidade para controlar o fluxo desse tipo de conteúdo.

De acordo com fontes internacionais, os usuários mais conservadores estão preocupados com a crescente frequência com que encontram conteúdo adulto em seções da plataforma anteriormente consideradas seguras. Além disso, esse fenômeno pode contribuir para oportunidades para cibercriminosos, que aproveitam a rede para promover golpes sob a promessa de serviços de encontros ou material explícito, colocando em risco a segurança dos usuários.

Mas X já estaria tomando providências. De acordo com os rumores, a plataforma estaria explorando uma nova funcionalidade que permitiria aos usuários criar ou se juntar a comunidades especificamente dedicadas a conteúdo considerado "não seguro para o trabalho" (NSFW).

Trata-se de uma característica que ainda está em fase inicial de testes, mas que eventualmente permitiria a identificação e gestão desse tipo de material, protegendo assim os usuários que não desejam consumir conteúdos inapropriados.

No entanto, apesar da abertura de Musk para a inclusão de todos os tipos de conteúdo em sua rede social, a plataforma ainda mantém restrições sobre a transmissão de vídeos ao vivo de natureza sexual. Também não permite o uso de fotos de perfil explícitas nem a promoção desses temas através de publicidade paga.