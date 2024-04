Mark Zuckerberg celebra uma década do seu sonho de realidade virtual, com os Meta Quest 3 e Ray-Ban Meta

Mark Zuckerberg chegou ao mundo para revolucionar a era digital. A criação do Facebook o coroa como o rei das redes sociais, mas em sua visão havia algo mais do que uma plataforma de comunicação pela Internet. A mente por trás do gênio tinha um sonho: tornar possível a realidade virtual através de um dispositivo único que emulasse o que tínhamos visto por muito tempo na ficção científica.

Em 2014, o Facebook (agora Meta) adquiriu a empresa Oculus VR, uma empresa pioneira no desenvolvimento de óculos de realidade virtual. Era um sonho distante, mas apenas 10 anos se passaram e o desenvolvimento de dispositivos como Meta Quest 3 e Ray-Ban Meta demonstram que o progresso tem sido surpreendente.

É uma simples demonstração de que Mark Zuckerberg está comprometido com essa tecnologia. E embora às vezes pareça que o Metaverso está estagnado, não devemos ter dúvidas de que esse é o caminho, o roteiro que o CEO do Meta estabeleceu como próximo objetivo.

Recomendados

Uma resenha do Infobae detalha as melhores características de cada um dos dispositivos VR da Meta. No caso do Quest 3, apresentado recentemente, são uns óculos de realidade mista que combinam o melhor dos mundos virtual e real. Com maior poder de processamento, uma tela de alta resolução e um design ergonômico, este visor oferece uma experiência imersiva sem precedentes.

Meta Quest 3. META

Enquanto isso, os Ray-Ban Meta são os primeiros óculos inteligentes da empresa (semelhantes aos do Homem de Ferro). Este dispositivo combina a elegância dos óculos de sol tradicionais com a tecnologia de realidade aumentada, permitindo que o usuário receba notificações, faça chamadas e controle sua música sem precisar de um smartphone.

Óculos Ray-Ban Meta (2023) META (META/Europa Press)

Meta conseguiu isso em 10 anos

O fato de o Meta ter avançado tanto em uma década é um exemplo de uma evolução sem precedentes na tecnologia de realidade virtual.

Após a aquisição da Oculus VR em 2014, levaram dois anos para lançar o Oculus Rift, o primeiro headset de realidade virtual para consumidores. Este dispositivo, embora inovador para a época, era volumoso e exigia um PC potente para funcionar.

Eles continuaram trabalhando em seus laboratórios até que em 2019 chegou a primeira melhoria, com o Oculus Quest, o primeiro dos visores que não dependia de um PC. Não há dúvidas de que foi um sucesso retumbante, abrindo as portas da realidade virtual para um público mais amplo.

A porta já estava aberta, uma vez que, sem a necessidade de um computador, os gênios que trabalham para Mark Zuckerberg lançaram o Meta Quest 2 em 2020. Este dispositivo consolidou a liderança da Meta neste mercado. Com um preço acessível e uma experiência do usuário aprimorada. Esta versão dos óculos de realidade virtual se tornou o aparelho de RV mais vendido do mundo, obtendo uma enorme vantagem sobre seus futuros concorrentes, como o Apple Vision Pro, por exemplo.

RV Meta Quest 2 META (META/Europa Press)

As conquistas do Meta na última década são inegáveis. A empresa passou de ser um ator secundário no mercado de realidade virtual para se tornar o líder indiscutível.

Tudo o que estamos descrevendo aconteceu nos últimos 10 anos. Agora, imaginem o universo de possibilidades que se abre para a próxima década: O Metaverso será, talvez, muito mais do que nos foi apresentado nas primeiras patentes e demonstrações. Nós seremos o filme Jogador Nº 1, pessoal.