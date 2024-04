MANIAC: o supercomputador que jogava xadrez para aprender os cálculos da bomba H

Viu Oppenheimer? O filme recentemente ganhou o Prêmio Oscar de melhor filme devido ao seu retrato da magnitude da conquista científica e do perigo histórico que representou o desenvolvimento e lançamento da bomba atômica. Mas, como o enredo do filme nos mostra, isso não era nada comparado ao dano que poderia ser causado pela bomba H. No entanto, para desenvolvê-la, era necessária tecnologia que não existia. É aí que entra o Mathematical Analyzer, Numerical Integrator, and Computer, mais conhecido por nós como o MANIAC.

Oppenheimer Filme (Divulgação)

Na história da computação, existem máquinas que se destacaram pelo seu impacto na ciência e tecnologia. Mas, ironicamente, devido à evolução delas, ao olharmos para trás, parecem como relíquias de um tempo distante que já foi superado há muito tempo. Entre todo esse cemitério destaca-se o MANIAC, um supercomputador gigante de tubos de vácuo que nasceu na década de 1950 para desafiar as fronteiras do cálculo científico e contribuir para a corrida armamentista nuclear.

Um texto recente dos colegas do BiobioChile nos inspirou a refletir sobre o impacto e a importância deste projeto, que teve sua faceta pública mais inocente no mundo do xadrez, mas que escondia por trás um objetivo potencialmente mais perigoso para o futuro da humanidade.

MANIAC foi o computador que desafiou o xadrez e lançou a era nuclear moderna

O MANIAC, cujo nome deriva de Mathematical Analyzer, Numerical Integrator, and Computer, foi desenvolvido entre 1952 e 1956 pelos cientistas e engenheiros do Laboratório Científico de Los Alamos, entidade que hoje sobrevive sob o nome de Laboratório Nacional de Los Alamos.

Este supercomputador era composto por 1.746 tubos de vácuo, 7.200 diodos de cristal e 10.000 relés, pesando cerca de 30 toneladas e ocupando o espaço de uma sala completa, tinha uma memória de 1.024 palavras de 40 bits, algo ridículo para os nossos dias, mas que parecia ser uma coisa do futuro há setenta anos.

Wikimedia | MANIAC

Seus começos foram modestos e aparentemente inocentes. Em 1957, tornou-se o primeiro computador a jogar xadrez contra um humano, perdendo em mais de uma ocasião. Em 1958, obteve seu primeiro feito histórico ao calcular a trajetória da sonda espacial Pioneer 5.

Mas seu objetivo real era muito mais sinistro e pouco inocente: dar à luz uma nova era nuclear mais perigosa do que a iniciada por Oppenheimer.

MANIAC queria calcular como lançar a bomba H

O MANIAC foi em grande parte criado para participar no desenvolvimento da bomba de hidrogênio. Sua capacidade de realizar cálculos matemáticos complexos em tempo recorde foi crucial para o design e simulação de uma explosão termonuclear. Mas desde o início era necessário treinar a máquina e a melhor forma que os cientistas encontraram foi através dessas partidas de xadrez aparentemente inofensivas.

O computador MANIAC levava 20 minutos para fazer cada movimento e o experimento tinha algumas áreas sujeitas a debate, já que o computador jogava uma versão simplificada do jogo, sem bispos, contra si mesmo, contra um especialista, Martin Kruskal, matemático e físico da Universidade de Princeton, e contra uma pessoa que tinha aprendido o jogo pouco antes. Foi neste terceiro duelo que finalmente conseguiu ganhar.

Wikimedia | MANIAC

Assim, quando o supercomputador em 1956 conseguiu vencer sua primeira partida contra um ser humano, realizando 1.000 operações de soma por segundo (o que era uma velocidade impressionante para a época), chegou-se a um ponto importante do projeto: o avanço na sequência de cálculos para alcançar objetivos definidos. Não havia mais volta, aquela derrota representava o ponto em que os seres humanos poderiam depender completamente desse tipo de máquinas para realizar operações em tempo recorde.

Embora o MANIAC tenha participado de projetos em áreas como a meteorologia, física de partículas, aerodinâmica e até mesmo no design de reatores nucleares.

Hoje em dia, poderíamos considerar que sua maior contribuição foram as bases que estabeleceu para o desenvolvimento dos computadores pessoais modernos.

Muito mais poderosos, mas tão portáteis que cabem em um envelope para documentos.