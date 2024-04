Já não é necessário se registrar no ChatGPT: Como usá-lo sem uma conta?

Registrar uma conta para usar um chatbot com inteligência artificial geralmente é um requisito para personalizar a experiência do programa, fornecendo informações sobre preferências, histórico de conversas e dados relevantes que podem melhorar a precisão das respostas e a relevância das sugestões.

Claro que um registro também permite outras funções, como salvar conversas, acompanhar o progresso em tarefas específicas ou receber recomendações personalizadas baseadas no histórico de interações. Para os provedores de serviços, o registro dos usuários pode facilitar a gestão da base de usuários, a coleta de dados para melhorar o desempenho do chatbot e a implementação de medidas de segurança adicionais para proteger a privacidade e a integridade das informações do usuário.

E, em geral, no vasto mundo dos chatbots impulsionados por inteligência artificial, com uma competição que cresceu significativamente com propostas como Gemini do Google e Claude da Anthropic, a necessidade de criar uma conta para seu uso tem sido a regra geral.

Aqui é onde a OpenAI decidiu dar um passo adiante, ao permitir o acesso ao ChatGPT sem a necessidade de registro. Esta decisão visa expandir a base de usuários e ajudar este chatbot, provavelmente o mais popular, a manter sua posição de liderança em meio à crescente concorrência recém-mencionada.

Como usar sem conta?

Ao acessar chat.openai.com, os usuários são recebidos com um simples "Como posso ajudá-lo hoje?" e podem começar a interagir com o chatbot imediatamente. No entanto, há algumas considerações a ter em mente ao usar o ChatGPT sem registro.

Tem acesso ao modelo subjacente gratuito, GPT-3.5, que é tecnicamente inferior ao GPT-4.

Não é possível manter o histórico do chat nem acessar funções adicionais.

As funções premium, como ditado por voz e conversação falada, não estarão disponíveis.

Não são oferecidas as vantagens da opção de pagamento, como o acesso a modelos mais avançados.

Mesmo que os usuários sem conta possam desativar a opção de melhorar o modelo para todos, é importante notar que a OpenAI manterá todas as conversas por 30 dias por razões de segurança. Além disso, essas conversas podem ser revisadas por ferramentas automatizadas ou pela equipe da OpenAI em caso de uso indevido da ferramenta.