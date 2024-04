iPhone SE 4 já revela uma mudança radical em seu design graças a esses renders vazados

Apesar das duras críticas, nos últimos anos, a Apple tem mantido firmemente o design essencial de sua linha de smartphones, com poucas mudanças e variações em sua aparência ao longo da última década. Tudo isso enquanto não parece decidir sobre a alinhamento de seus modelos de menor preço. É sob esse contexto e cenário que foram vazadas algumas imagens inquietantes do novo iPhone SE 4.

Numa reviravolta inesperada dos acontecimentos, teria sido divulgada uma série de renders, bem como algumas fotografias reais de capas de acessórios, onde a partir de ambas as fontes podemos ter uma ideia bastante clara de como seria o novo modelo de gama média mais acessível criado pelos rapazes de Cupertino.

Tudo indica que a opção mais econômica da Apple está se preparando para uma renovação importante e, pelas características do material que revisaremos hoje, quase podemos considerar como um fato que mudanças relevantes estão a caminho para colocar este modelo no radar.

Recomendados

Mudança radical em seu design

Parece que a equipe da Apple quer transformar seu novo iPhone SE 4 em uma mistura particular dos modelos lançados em suas linhas premium algumas gerações atrás. Imagens vazadas da China mostram um design completamente novo que elimina o Touch ID para dar lugar ao antigo e distintivo entalhe na parte frontal. Ao mesmo tempo, integrará finalmente a tecnologia de desbloqueio Face ID.

Tudo isso vem de uma série de fotos compartilhadas na rede social asiática Weibo, onde um usuário, de alguma forma, conseguiu tirar fotos das carcaças do que seria o iPhone SE 4. O interessante aqui é que o corpo deste acessório nos deixa completamente claro como o dispositivo ficaria em sua parte traseira:

iPhone SE 4 Weibo

Após quatro anos com o mesmo design, o iPhone SE 4 finalmente receberia a atualização que muitos estavam esperando. A mudança mais significativa, de acordo com os rapazes do Yanko Design, seria a eliminação do Touch ID em favor do Face ID. Assim, seu icônico botão frontal desaparecerá para dar lugar a uma tela maior com o entalhe necessário para executar a tecnologia de reconhecimento facial.

Em paralelo, foram publicados alguns renders, que acompanham a presente nota, projetados pela artista especializada Sarang Sheth, onde podemos ter uma ideia mais concreta de como seria a aparência do smartphone, pegando emprestados elementos visuais distintivos do iPhone 12 e 13, como seu corpo plano com bordas retas.

Especula-se que a tela do iPhone SE 4 será agora de 6,1 polegadas, semelhante ao iPhone 12, enquanto na parte traseira teremos uma câmera muito mais volumosa do que em gerações anteriores. Embora tudo indique que suas lentes e sensores de foto não seriam tão incríveis como em seus irmãos maiores.

iPhone SE 4 - Render Yanko Design

Por enquanto, não há informações oficiais sobre as cores do iPhone SE 4, mas espera-se que esteja disponível nas clássicas cores preto, branco e vermelho. Sheth, por sua vez, tomou a liberdade de adicionar alguns tons a mais à sua gama de renders, como um rumorado verde que tem sido reportado em mais de uma ocasião.

Cautela com os vazamentos do iPhone SE 4

Toda essa informação publicada sobre o smartphone deve ser levada com reserva. Para sermos honestos, tudo indica que a Apple lançará o dispositivo ainda este ano de 2024, mas não há uma data específica e é preciso estar ciente de que o que foi divulgado até agora são apenas rumores. Isso inclui os renders e fotos compartilhadas acima.

O novo design do iPhone SE 4 parece muito atraente nessas ilustrações digitais com um alto grau de realismo.

Será necessário esperar algumas semanas para ver se a Apple começa a dar sinais genuínos de que planeja lançar este modelo com uma mudança tão radical em seu design.