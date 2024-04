Fizeram o teste da cenoura na Tesla Cybertruck e os resultados foram preocupantes para Elon Musk.

A Tesla Cybertruck deveria ter sido o carro-chefe da empresa de carros elétricos de Elon Musk. No entanto, certas deficiências no veículo fizeram com que a empresa fosse alvo de muitas críticas nas redes sociais.

Testes de desempenho fracassados em subidas e em superfícies rústicas, diferenças em itens como a barraca de acampamento que foi prometida e a que acabaram vendendo, são alguns dos elementos pelos quais a Tesla Cybertruck não atendeu às expectativas criadas em torno da caminhonete.

A crítica mais recente é sem dúvida a mais alarmante de todas, pois põe em risco a segurança dos usuários que adquirirem uma dessas caminhonetes. Usuários da Cybertruck da Tesla fizeram o teste da cenoura e os resultados foram preocupantes para a empresa de Elon Musk.

O que é o teste da cenoura? Nada mais é do que testar as bordas das portas e do porta-malas do veículo, para certificar que não sejam tão afiadas a ponto de mutilar o dedo de alguém. E como não é conveniente fazer isso com a mão, os usuários colocam uma cenoura para verificar se é capaz de cortá-la.

Teste da cenoura Olha o dedo!!

Especificamente, os testes da zanahoria na Cybertruck foram negativos para o carro da Tesla. As pessoas do Out of Spec Reviews, um famoso canal do YouTube que faz resenhas dos produtos mais destacados da indústria de tecnologia e engenharia, colocaram uma zanahoria no fecho da caçamba da caminhonete e, para surpresa deles mesmos e de seus espectadores, a borda mutilou violentamente a cenoura.

Portanto, não é seguro mexer na caminhonete, pois num descuido alguém pode deixar a mão, talvez uma criança, e sofrer um terrível acidente.

Teste da cenoura Tesla|

Todas as marcas de veículos costumam colocar sensores nessas bordas para evitar esses acidentes. De fato, a crítica em relação à Tesla é que eles os incorporam em outros modelos da sua linha de carros, mas não em todos os lugares onde uma mão distraída poderia estar.

No caso da Cybertruck, não há sensores nas partes superiores da caçamba, o que representa um perigo para os usuários.