Dragon Ball Z: Universo paralelo mostra se Majin Buu tivesse absorvido Vegetto

Vegetto vs Buu Dragon Ball Z

O último arco de Dragon Ball Z encerra as histórias de uma maneira brilhante. A batalha contra Majin Buu está cheia de muitos matizes dos quais se pode desenvolver muitas resenhas, para falar de todos os elementos que existem entre as batalhas, a apresentação dos personagens e os temas abordados na série.

A fusão, sem dúvida, é um dos temas mais destacados. Começa com a união dos corpos através da dança entre Trunks e Goten. Continua com Majin Buu absorvendo e liberando seres, e termina com a combinação de poderes através dos Brincos Potara.

Podemos passar horas falando sobre cada um desses temas específicos, desvendando cada uma das ideias que Akira Toriyama quis transmitir nesta parte das aventuras de sua obra-prima. Mas hoje vamos falar sobre a técnica de absorção que Buu realiza, através de seu corpo de massinha.

Depois que o primeiro Majin Buu que vimos libera toda a sua maldade e a absorve em uma brutal luta, ficamos com o Buu alto e esbelto. Esse ser enfrentou e derrotou todos os guerreiros que enfrentou.

Quando lutava contra Vegetto, a fusão entre Goku e Vegeta por meio dos Brincos Potara, ele o absorveu, mas não assimilou o ser que restou após a união, mas sim pegou cada um separadamente. É algo que não faz muito sentido, porque deveria ter acontecido o mesmo com o Buu gordo, que tinha em si um dos Kaio-Shins supremos.

Um artista de redes sociais que a equipe da Hobby Consolas encontrou, ilustra o personagem que teria surgido dessa absorção, se tivesse assimilado a fusão completa entre Goku e Vegeta. O resultado é um guerreiro impressionante sem precedentes, que teria desencadeado uma era de terror em todo o Universo 7.