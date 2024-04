Billie Eilish e Katy Perry lideram revolução contra a IA: veja os 200 músicos que assinaram a petição

Desde o seu lançamento, a inteligência artificial (IA) tem vivido uma massificação meteórica, transformando inúmeros aspectos do nosso dia a dia e consolidando-se como o futuro da tecnologia. E embora possa parecer uma ótima opção para mecanizar ou simplificar tarefas simples, a verdade é que diversos setores estão se levantando contra ela por reduzir suas profissões e afetar tanto seus rendimentos como seus direitos autorais. Este é o caso de artistas, músicos internacionais, cantores e compositores que expressaram abertamente sua rejeição ao uso da IA na criação de novas melodias.

Dessa forma, artistas como Billie Eilish ou Katy Perry tornaram-se ferozes opositoras desses avanços, indicando que não aceitarão sua normalização.

Cantores e músicos vs. IA

Atualmente, mais de duzentos artistas, incluindo nomes tão destacados como Billie Eilish, Juanes, Elvis Costello, Norah Jones, Sheryl Crow, Katy Perry, Pearl Jam e R.E.M., uniram forças em uma manifestação sem precedentes contra a inteligência artificial.

E é que pode parecer diverso, mas todos convergem na mesma problemática: parar a "desvalorização da música". Assim, este diverso grupo de músicos que abrange uma ampla gama de gêneros decidiu assinar e divulgar uma reclamação formal expressando sua preocupação sobre como a IA estaria ameaçando o futuro de suas carreiras e, por extensão, a criatividade e autenticidade na arte musical global.

Quase 250 artistas pedem às empresas de tecnologia para pararem de usar IA que desvaloriza a música e infringe os direitos dos artistas humanos.



A IA tem um enorme potencial como ferramenta para a criatividade humana - mas quando usada de forma irresponsável, representa uma ameaça existencial para a nossa arte. — Artist Rights Alliance (@artistrightsnow) 3 de abril de 2024

"Se não for controlada, a Inteligência Artificial desencadeará uma competição mortal que degradará o valor do nosso trabalho e nos impedirá de receber uma remuneração justa por ele. É necessário pôr fim a este ataque à criatividade humana. Junte-se ao movimento", afirmam nas redes sociais do movimento Artist Rights Alliance.

Assim, os artistas reunidos argumentam que suas obras estão sendo usadas para treinar tecnologias de IA sem seu consentimento, alimentando um "predador" que replica seu estilo e voz.

Enquanto artistas de todos os cantos do mundo se unem a esta petição, a pergunta que surge é se esses protestos realmente conseguirão influenciar significativamente o uso de IA na música e em outras áreas criativas. A situação tem sido comparada por especialistas internacionais com disputas passadas, como a batalha do Metallica contra o Napster, que marcou um ponto de virada na música digital e nos direitos autorais.

A seguir, deixamos a carta original com mais de 200 artistas que se juntaram à iniciativa: