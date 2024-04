A NASA está à procura de detetives de animais de estimação durante o eclipse solar total: como participar?

Os animais, tal como os seres humanos, reagem às mudanças repentinas de luz. Por isso, quando ocorre um eclipse solar total - momento em que a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, escurecendo o dia por alguns momentos - é normal que possam experimentar comportamentos estranhos ou até dramáticos, o que varia dependendo da espécie e do indivíduo. Por exemplo, enquanto alguns podem ficar confusos, outros podem simplesmente decidir que é hora de dormir. O problema? Trata-se de um campo da ciência pouco estudado, uma vez que só se podem extrair dados durante estes fenômenos que ocorrem a cada alguns anos.

Por isso, em antecipação ao próximo eclipse total do sol desta segunda-feira, 8 de abril, que será visível do México ao Canadá, a NASA decidiu lançar uma iniciativa única solicitando aos cidadãos que capturem e compartilhem o comportamento de seus animais de estimação durante esse fenômeno astronômico.

Especialistas recomendam verificar a qualidade das lentes para ver o eclipse solar Cuartoscuro (Cuartoscuro)

Como contribuir com meu animal de estimação

Este evento escurecerá várias partes da América do Norte, sendo uma oportunidade excepcional para estudar seu impacto em humanos e também na fauna que habita essas regiões. Por isso, através da plataforma Eclipse Soundscapes, a agência espacial dos Estados Unidos está coletando fotografias, vídeos e gravações de áudio de animais capturadas durante o fenômeno.

De acordo com o site compartilhado pela NASA, este chamado não se limita apenas a animais de estimação. Pelo contrário, será estendido a todos os tipos de seres vivos, incluindo aves, insetos e qualquer tipo de fauna selvagem.

Desta forma, os pesquisadores responsáveis pela iniciativa poderão analisar detalhadamente como os eclipses solares podem afetar o mundo animal, complementando estudos anteriores como o realizado por William M. Wheeler há cem anos, que destacou as mudanças comportamentais nos insetos diante desse tipo de eventos.

Não apenas serão realizados experimentos em animais de estimação

Além do estudo sobre o comportamento animal, a NASA aproveitará o eclipse para realizar experimentos mais técnicos relacionados com a atmosfera terrestre. A partir da base de Wallops Island, na Virgínia, por exemplo, serão lançados três foguetes-sonda em diferentes momentos do evento para estudar as reações da ionosfera à diminuição da luz solar.

Em paralelo, outro aspecto de interesse para a agência durante este eclipse será a observação da coroa solar. Para isso, serão utilizados aviões WB-57F que seguirão a trajetória do eclipse do Pacífico Sul até o Canadá, capturando imagens detalhadas da atmosfera externa do Sol, contribuindo para o estudo heliofísico.