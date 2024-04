A Apple denunciou um ex-funcionário por revelar segredos comerciais

Apple está novamente incomodada e de mãos atadas após a confirmação do vazamento de informações confidenciais no momento certo, devido à responsabilidade de um ex-funcionário. Este funcionário, enquanto ainda estava empregado e posteriormente deixou de fazer parte da empresa tecnológica americana, decidiu revelar segredos empresariais, apesar de ter assinado no passado um acordo de confidencialidade.

A empresa californiana acabou de apresentar uma queixa contra Andrew Aude, um engenheiro ex-funcionário que vazou informações confidenciais para vários meios de comunicação especializados e interessados em conteúdos tecnológicos.

Informações do New York Post identificaram Aude como parte da equipe de confiança que trabalha na empresa fundada por Steve Jobs desde 2016, especificamente na divisão responsável pelo iOS, o sistema operacional dos iPhones.

Recomendados

Andrew Aude fazia parte da divisão que desenvolve o sistema operacional móvel da Apple, o iOS AP Foto / Mark Lennihan (Mark Lennihan/AP)

Filtragem

De acordo com a fonte citada, o homem paradoxalmente usou um telefone celular criado pela Apple e pertencente à empresa para uso profissional para vazar informações confidenciais enviando milhares de mensagens de texto, por mais de cinco anos consecutivos.

O engenheiro revelou segredos para as publicações The Information e The Wall Street Journal, fornecendo informações secretas sobre o Vision Pro, os óculos de realidade mista que a Apple apresentou em meados de 2023 e que foram finalmente lançados no mercado há menos de dois meses.

A filtragem também foi baseada na divulgação de um dos serviços da empresa sobre o uso de inteligência artificial (IA) para criar uma espécie de diário pessoal, que foi lançado em dezembro do ano passado, no iOS 17.2.

“Fingindo a necessidade de ir ao banheiro no meio da entrevista, o Sr. Aude tirou o iPhone do bolso e apagou permanentemente quantidades significativas de evidências do seu dispositivo”, indicou parte da denúncia, especificando o momento em que foi descoberto.