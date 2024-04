O "Lado B" do eclipse solar de 8 de abril: áreas científicas que não são a astronomia, que estudarão o fenômeno

Testemunhar um eclipse solar não é para qualquer um. Costumam ser eventos únicos na vida de muitas pessoas, pois, embora ocorram a cada 18 meses, para que se registre novamente no mesmo local, em média, passam-se cerca de 360 anos. Santiago, no Chile, é um caso bastante incomum, pois teve um em 2020 e agora terá outro em outubro de 2024.

Assim, sempre que ocorre um, os cientistas aproveitam a conjunção da Lua com o Sol para apontar suas ferramentas e analisar diferentes eventos científicos dos dois corpos que influenciam nosso planeta. O eclipse solar de 8 de abril será um evento frutífero para aqueles que se dedicam à exploração dos mistérios que se escondem no Sistema Solar.

Todos pensam que a astronomia e a astrofísica são os únicos interessados nos eclipses solares. E embora sejam de fato as áreas que mais se concentram nesse tipo de fenômeno, também há outras vertentes da ciência que realizam análises do que acontece no planeta enquanto a Lua passa na frente do Sol.

Eclipse solar total

De acordo com um relatório da Xataka, os meteorologistas aproveitarão o eclipse para enviar balões com instrumentos de medição e verificar se esse fenômeno influencia nas condições climáticas da Terra.

Os cientistas dedicados à biologia também realizarão trabalhos importantes durante o eclipse. Especialistas nessa área se concentrarão em diferentes espécies de animais para observar o comportamento que eles apresentam durante o escurecimento dessas áreas da Terra.

Um eclipse solar total ocorrerá em 8 de março. AFP

As aves, por exemplo, seguem o processo de ir dormir quando percebem que a noite cai e retornam assim que a luz retorna. Para elas, essa é a noite mais curta e com menos descanso de sua história.

O meio citado anteriormente relata que há pessoas que se atreverão a estudar o comportamento das pessoas durante o eclipse, para registrar se houver alguma mudança de humor e ver se há padrões na reação ao evento estelar.