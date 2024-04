Fim do mistério: a verdade sobre Buzz Aldrin e o suposto OVNI da missão Apollo 11

Em 20 de julho de 1969 foi um dia histórico, pois a missão Apollo 11 da NASA conseguiu levar o ser humano à Lua. Entre os astronautas a bordo, Buzz Aldrin se tornou o segundo homem a desembarcar da nave e pisar solo lunar, logo após Neil Armstrong. E embora a missão tenha sido um sucesso e os astronautas tenham conseguido coletar amostras, plantar uma bandeira e retornar em segurança à Terra, ainda existe uma controvérsia em relação à missão: o suposto avistamento de um OVNI enquanto voavam pelo espaço. O rumor começou após uma entrevista em 2005 no canal Science, onde Aldrin admitiu que a tripulação havia avistado um objeto voador não identificado durante a viagem para a Lua.

Aquela afirmação foi apoiada pelo Dr. David Baker, cientista sênior do Apollo 11, aumentando assim a repercussão desse suposto encontro extraterrestre no espaço. Mas, será que essa afirmação foi real? Será que a tripulação do Apollo 11 realmente teve contato com vida extraterrestre?

O segundo homem a pisar na Lua é um firme crente na existência de vida extraterrestre NASA

A verdade sobre o OVNI de Buzz Aldrin

A verdade é que depois que essas afirmações foram publicadas no programa "First on the Moon: The Untold Story" do Science Channel, Buzz Aldrin esclareceu que seus comentários foram interpretados e tirados de contexto, deixando claro que ele nunca viu um extraterrestre ou algo parecido. Na verdade, o astronauta explicou que o que eles realmente viram do Apolo 11 tinha uma explicação muito mais mundana.

Embora o programa tenha gerado todo um debate sobre os mistérios do espaço exterior, em um esforço para esclarecer as coisas, Aldrin explicou durante uma sessão AMA (Ask Me Anything) no Reddit o que realmente aconteceu.

“No Apolo 11, a caminho da Lua, observei uma luz pela janela que parecia se mover ao nosso lado. Houve muitas explicações do que poderia ser, além de poder ser outra nave espacial de outro país ou de outro mundo; ou poderia ser o foguete do qual nos separamos, ou os 4 painéis que se afastaram quando retiramos o módulo de pouso do foguete e estávamos frente a frente com as duas naves espaciais”, começou a dizer.

Para então esclarecer que "nas imediações, afastando-se, havia 4 painéis. E estou absolutamente convencido de que estávamos vendo o sol refletido em um desses painéis. Qual deles? Eu não sei. Então tecnicamente, a definição poderia ser não identificado".

Será que existem extraterrestres? Aldrin responde

Assim, Aldrin comentou que esta informação foi declarada ao retornar à Terra, e que no momento da entrevista, ele pensava que era algo de conhecimento público. "A comunidade OVNI dos Estados Unidos estava muito chateada comigo por não ter fornecido a informação", lembrou.

"Não era um extraterrestre, observações extraordinárias exigem provas extraordinárias. Isso é o que Carl Sagan disse. Pode haver extraterrestres em nossa galáxia, a Via Láctea, e em bilhões de outras galáxias. A probabilidade é quase CERTA de que haja vida em algum lugar do espaço", refletiu sobre isso.

No entanto, a história de Aldrin e o OVNI se tornou uma das maiores pós-verdades sobre o pouso na lua, com algumas pessoas se recusando a acreditar que tudo foi uma mentira. Embora o próprio profissional espacial acredite ser muito possível que exista vida além da Terra, ainda não há nenhuma prova disso (muito menos da parte dele).

Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin NASA

O observado provavelmente era o reflexo do Sol em um dos paineis do módulo lunar, descartando assim a teoria de um objeto voador não identificado de origem extraterrestre.

