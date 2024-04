Este é o primeiro restaurante atendido por robôs que funcionam com inteligência artificial

A zona de Pasadena, na Califórnia, tem a sorte de desfrutar do primeiro restaurante atendido por robôs que funcionam com inteligência artificial nos Estados Unidos. Chama-se CaliExpress e é uma colaboração de várias empresas que se uniram para automatizar um dos trabalhos mais comuns na área de alimentos: a preparação de hambúrgueres.

Tudo o que você vai comer neste restaurante é feito pela inteligência artificial. A única participação de uma pessoa é na montagem dos pedidos nos recipientes onde a comida é servida.

O menu do CaliExpress by Flippy, localizado na 561 East Green Street, em Pasadena, é muito simples: só serve hambúrgueres e batatas fritas. Há duas opções: hambúrgueres com queijo ou hambúrgueres simples. Você pode escolher o ponto da carne ao fazer o seu pedido, que é feito claramente através de uma tela.

Este projeto é liderado por uma empresa chamada Miso Robotics, que é a criadora da primeira estação de fritura robótica, chamada Flippy, e outra empresa chamada PopID, que se dedica a projetar desenvolvimentos biométricos para sistemas de pagamento, conforme relatado pela La Opinión.

"O processo de pedidos e a cozinha robótica impulsionada pela inteligência artificial permitem às principais cadeias de alimentação dos Estados Unidos melhorar substancialmente a qualidade, consistência e velocidade", afirmou Rich Hull, CEO da Miso Robotics.

"Até onde sabemos, este é o primeiro restaurante em funcionamento no mundo onde tanto os pedidos como cada processo de cozimento são completamente automatizados", disse o CEO da PopID, John Miller.

Assim como mostrado no vídeo que estamos prestes a exibir, aqueles que vão ao CaliExpress têm a possibilidade de ver como um braço robótico prepara o hambúrguer que eles pediram através de um serviço digital.