Esta ferramenta do Google permite que você crie seu próprio Android Bot personalizado

Desde o início, temos sabido que o Android frequentemente tenta revitalizar a experiência do usuário para o seu sistema operacional, testando novas funcionalidades. Lembra do Androidify, um aplicativo criado pelo Google que permite criar sua própria versão do robô Android? Isso foi quando as versões do Android eram nomeadas com sobremesas populares e, de fato, usuários de todo o mundo aguardavam ansiosamente cada lançamento importante.

Embora o Android tenha amadurecido ao longo do tempo em termos de marca e consolidação de funções voltadas para a privacidade, ainda não perdeu seu encanto. Um ótimo exemplo disso é como o lançamento do Material adicionou cores ao Android que são extraídas do papel de parede que você aplicou.

Numa indústria onde os concorrentes estão correndo em direção à próxima revolução da IA, o Google saiu da linha e chamou a atenção ao apresentar sua nova ferramenta de personalização, o Android Bot, que foi anunciado no MWC 2024. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o sucessor espiritual do Androidify e como pode criar um avatar personalizado com alguns cliques e um toque de criatividade.

Como personalizar o seu Android Bot?

O Google já disponibilizou esta ferramenta de personalização no site do Android, que pode ser acessada por um computador ou smartphone: Basta ir para a página do Android Bot e clicar em “Começar”. Você terá opções de personalização à esquerda e uma visualização prévia do seu bot à direita.

A seção Material tem cerca de 25 máscaras entre as quais você pode escolher; algumas vêm com padrões de adesivos especiais, enquanto outras são de cores sólidas.

Você pode adicionar alguns fios ao seu robô Android e escolher um acessório como um par de óculos, fones de ouvido ou um incrível chapéu de chef. A última seção permite adicionar acessórios no corpo de seu animal de estimação ou ao lado dele. As opções incluem relógio, câmera, smartphone, bolsa de bagagem e muito mais.

Infelizmente, você não pode desfrutar tanto de um sorvete como de uma pizza, pois os elementos do gerador de bots não são empilháveis. No seu estado atual, o personalizador tem opções limitadas para estilizar o robô Android, mas ainda é divertido brincar com ele.

Uma vez que esteja satisfeito com o resultado do seu Bot de Android, você poderá baixá-lo como uma imagem com fundo transparente para criar adesivos no WhatsApp, por exemplo. Alternativamente, você pode escanear o código QR fornecido em qualquer dispositivo para baixar instantaneamente o PNG.