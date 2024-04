Elon Musk declarou o Dogecoin como a moeda oficial de Marte: a verdade boba por trás dessa história

Isto é uma loucura: Elon Musk publica um tweet para defender as criptomoedas e eles reagem imediatamente aumentando o seu valor

Lembram-se da Dogecoin? É aquela criptomoeda que em algum momento foi tão popular quanto o bitcoin, em grande parte devido a Elon Musk, CEO da Tesla Motors, SpaceX, Neuralink e X (antes Twitter), que se tornou seu principal porta-voz, impulsionando sua fama de forma inesperada. Pelo menos foi assim no início, até que perdeu todo o seu impulso original. Na verdade, não tínhamos tido notícias relevantes sobre esta moeda digital até agora.

Nos últimos dias, circularam relatórios que afirmam que Elon Musk teria decretado a Dogecoin como a moeda oficial para as colônias de Marte que ele pretende estabelecer com as missões espaciais de seu foguete Starship da SpaceX. A situação obviamente gerou especulações imediatas sobre o valor da criptomoeda, mas é necessário abordar profundamente como essa informação surgiu.

Dogecoin NurPhoto / Getty Images (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

É um fato que no futuro, quando os seres humanos finalmente chegarem ao planeta vermelho para colonizá-lo, será necessário estabelecer alguma dinâmica econômica para os habitantes. Permanece a dúvida sobre o nível de interconexão de valores que poderia ter com a Terra, mas, por isso, as criptomoedas são candidatas ideais para se juntarem à equação.

Mas há algo sobre essa notícia que simplesmente deveriam saber: há uma verdade ainda mais distorcida por trás de tudo.

A chave está nas datas

A partir de fevereiro de 2024, sites dedicados ao tema das criptomoedas, como o Rastreador de Moedas, começaram a falar sobre a possibilidade de a Dogecoin viajar para Marte e se tornar a moeda oficial por lá.

Nada disso fez barulho, mas as coisas escalaram para um novo nível quando, na noite de 31 de março de 2024, o site CoinChapter publicou um extenso artigo revelando que Elon Musk teria declarado a Dogecoin como a moeda oficial para as futuras colônias em Marte.

A reportagem, bastante ampla por sinal, inclui uma “declaração exclusiva” de Musk para o site, onde se podia ler a personalidade absoluta do milionário em cada frase:

"Os corajosos colonos que forem a Marte serão ásperos e não levarão lingotes de ouro consigo. Eles precisarão de uma moeda que seja rápida, divertida e que reflita o espírito inovador das viagens espaciais. O Dogecoin é tudo isso."

Caixa eletrônico Dogecoin em Hong Kong, com o rosto de Elon Musk Bloomberg / Getty Images (Bloomberg/Bloomberg via Getty Images)

O artigo também inclui uma declaração do Dr. Krzysztof Dróżdż, suposto analista de economia espacial da Universidade Jaguelônica de Cracóvia, Polônia, onde afirma que a natureza descentralizada do Dogecoin e sua dependência de uma rede peer-to-peer poderiam torná-lo uma forma mais eficiente de realizar transações no Planeta Vermelho.

A verdade por trás da Dogecoin como moeda oficial de Marte

Estes elementos foram suficientes para que muitos espalhassem a notícia. Mas, na realidade, no final era um triste exemplo de como muitos internautas não leem completamente a informação das supostas fontes.

Já que no final do texto elaborado encontra-se uma nota simples, mas reveladora:

"Esperamos que tenhas desfrutado deste artigo! Para que fique claro, este é um artigo especial do Dia da Mentira. Embora seja possível que um dia o Dogecoin seja usado em Marte, ainda não foi oficialmente declarada como moeda marciana. Feliz Dia da Mentira!"

O artigo foi publicado na noite de 31 de março e isso pode ter causado confusão, mas no final das contas era apenas uma brincadeira do Dia da Mentira.

A Dogecoin continua tão afundada como sempre e alguns internautas ou meios replicaram isso sem investigar a fundo.