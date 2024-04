Dados ignorados das missões Apollo revelam que a Lua treme mais do que jamais imaginamos

Entre 1961 e 1972, a NASA realizou as missões Apollo, em um dos capítulos mais importantes da exploração espacial. Estas missões foram em grande parte projetadas para superar a União Soviética nesta corrida, e alcançaram marcos históricos como o pouso na lua em 20 de julho de 1929, evento em que Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a pisar na Lua. Assim, ao longo deste programa seis missões conseguiram pousar na lua e avançar na instalação de instrumentos de pesquisa. Nesse contexto, um estudo recente revelou a existência de mais de 22 mil terremotos lunares desconhecidos até agora, uma informação perdida que remonta às missões Apollo.

Este estudo, apresentado na Conferência de Ciência Lunar e Planetária no Texas e ainda aguardando revisão pelo Journal of Geophysical Research, eleva os eventos sísmicos em nosso satélite natural para 35 mil, quase triplicando o número oficial que era conhecido até agora.

Os primeiros astronautas a chegar à Lua NASA

A herança das missões Apollo

Entre 1969 e 1977, os sismómetros que os astronautas das missões Apollo implantaram registraram cerca de 13 mil terremotos lunares. No entanto, um pesquisador contemporâneo dedicou meses reexaminando os arquivos da Apollo, descobrindo mais 22 mil terremotos lunares através de uma detalhada “eliminação de ruído” e técnicas de análise de dados.

Vamos lembrar que, ao contrário da Terra, a Lua não possui placas tectônicas de acordo com a NASA, o que torna esses tremores geralmente mais suaves em termos de magnitude. E agora, essas análises indicam que a Lua é potencialmente mais sísmica e tectonicamente ativa do que se pensava anteriormente.

Os terremotos lunares são fenômenos equivalentes aos terremotos terrestres, mas ao mesmo tempo são muito diferentes, pois são causados por mudanças de temperatura e pelo impacto de meteoritos. E agora, essas revelações indicam que podem ser mais frequentes do que as pesquisas anteriores sugeriam.

No entanto, esses dados anteriormente ignorados devido a problemas de interferência e dificuldades na transmissão, quase foram perdidos após a interrupção do financiamento dos sismômetros lunares pela NASA. No entanto, a reavaliação foi possível devido à preservação de uma cópia de 12 mil fitas de rolo por Yosio Nakamura, da Universidade do Texas em Austin.