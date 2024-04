Como complementar o aplicativo Live Translate com os Galaxy Buds2 Pro

As barreiras do idioma estão se tornando cada vez menores, com aplicativos que traduzem páginas da Internet instantaneamente ou funções que podem mostrar em espanhol o menu de um restaurante em outro país. Recentemente, o aplicativo Live Translate da Galaxy AI deu um passo adiante ao introduzir traduções de chamadas telefônicas em tempo real, o que já pode ser complementado com Galaxy Buds2 Pro.

Com o lançamento da série Galaxy S24, e suas funcionalidades de IA, a experiência de som nítido desses fones de ouvido sem fio é enriquecida com uma ferramenta para ultrapassar fronteiras. Agora, é possível realizar traduções de chamadas com o Live Translate e ouvi-las em tempo real nos Galaxy Buds2 Pro, sem interrupções, o que é ideal se estiver em um aeroporto ou em uma reunião de trabalho.

Samsung

Como funciona este sistema?

Durante a chamada, os três microfones SNR (relação sinal/ruído) dos Galaxy Buds2 Pro podem eliminar sons externos, incluindo sons suaves como o vento; ao mesmo tempo, o Live Translate exibe na tela do Galaxy S24 uma transcrição do texto para que os usuários possam visualizar a conversa de forma mais intuitiva.

Recomendados

Se tiver que se mover, estes auscultadores sem fios são perfeitos, pois fornecerão todos os detalhes da conversa aos ouvidos com som Hi-Fi de 24 bits para uma experiência auditiva de qualidade.

Samsung

Essa compatibilidade com o Live Translate também está presente nos fones de ouvido sem fio Galaxy Buds FE, que se destacam por seu design compacto e ergonômico, além de um som profundo e intenso para criar uma experiência de áudio excepcional.

Como usar a tradução ao vivo?

Apenas devem ser seguidos os seguintes passos no Galaxy S24 ou num celular Galaxy com One UI 6.1:

1. Abrir o aplicativo de Telefone.

2. Selecionar o ícone de três pontos que aparece no canto superior direito e escolher Configurações.

3. No menu Configurações, escolha Tradução ao Vivo e ative a função.

4. Escolher o idioma que o usuário falará na chamada. Se desejar, pode-se selecionar neste menu o tipo de voz e a velocidade.

5. Escolher o idioma da pessoa com quem se falará.

6. Uma vez configurado, ao fazer a chamada, aparecerá a função Call Assist.

7. Ao selecioná-la, você poderá escolher o Live Translate para obter uma tradução em tempo real.

Samsung

O melhor é que o Live Translate funciona em qualquer número de telefone, independentemente se você está ligando para um smartphone ou um telefone fixo, já que toda a inteligência artificial que traduz os diálogos é feita internamente.

O Live Translate é uma função da série Galaxy S24 e chega a mais smartphones Galaxy com a atualização One UI 6.1.