Ciência alerta perigos para a saúde mental ao conversar com mortos através de Ghostbots de IA

Imagem: Character.ai IA de personagem: o que é e como criar um personagem do zero usando Inteligência Artificial

Antes do recente boom dos sistemas de Inteligência Artificial (IA) como ChatGPT , não existiam termos ou serviços que agora se tornaram elementos comuns em nossa vida diária online, como é o caso dos Ghostbosts, avatares digitais potencializados por essa tecnologia que nos permitem ter conversas em formato de chat com pessoas que já faleceram.

O processo é relativamente simples. Uma Inteligência Artificial, como a do site Character AI, é alimentada com um conjunto completo de mensagens de texto, declarações, áudios, documentos e todo tipo de materiais criados pela pessoa que já não está mais conosco e a partir daí é criado um clone digital impulsionado por IA que é capaz de responder em um chat como se a pessoa ainda estivesse entre nós.

No entanto, há um pequeno grande detalhe que aparentemente, coletivamente como humanidade, nunca pensamos antes de impulsionar esse tipo de projetos que quase chegam a uma experiência paranormal: O que acontece com nossa saúde mental ao interagir por meio de ghostbots com alguém que já deixou este plano de existência.

Recomendados

Os riscos inegáveis para a saúde mental ao usar ghostbots potencializados por IA

Foi publicado um artigo muito interessante no Science Alert, escrito por Nigel Mulligan, Professor Assistente de Psicoterapia na Escola de Enfermagem, Psicoterapia e Saúde Comunitária da Universidade da Cidade de Dublin, onde ele analisa o atual fenômeno dos Ghostbots e o impacto emocional que a possibilidade de interagir com pessoas que já faleceram pode causar às pessoas, especialmente quando se trata de entes queridos.

A tecnologia avança a passos largos, e com ela aumentam as possibilidades de interagir com aqueles que já não estão presentes. Estes avatares virtuais que recriam nossos entes queridos falecidos são o máximo exemplo disso. E embora a ideia possa parecer atraente para aqueles que buscam consolo no luto, os especialistas agora alertam sobre os possíveis riscos para a saúde mental que essa tecnologia poderia trazer consigo.

Fantasma / Paranormal Fantasma / Paranormal

Em seu ensaio, Mulligan parte da anedota de como, para o aniversário de 40 anos de Kim Kardashian, seu então marido Kanye West lhe presenteou com um holograma de seu falecido pai, Robert Kardashian. A reação de Kim foi de surpresa e alegria inicialmente, para depois dar lugar a uma reação emocional intensa, o que nos leva a questionar se ver e falar com um ente querido que já não está entre nós pode ser uma ajuda ou um obstáculo no processo de luto.

O Mulligan em particular está preocupado com os efeitos dos ghostbots na saúde mental das pessoas que os usam. A partir de sua perspectiva, ressuscitar um ente querido como avatar poderia causar mais mal do que bem, perpetuando a confusão, o estresse, a depressão, a paranoia e até desencadeando episódios de psicose que tornariam muito mais complicado avançar pelas etapas do luto.

É mais saudável não depender da IA ou dos Ghostbots para avançar em um duelo

O luto é um processo natural que leva tempo e não deve ser acelerado artificialmente, o uso de IA como complemento por meio desses chatbots pode ser uma ferramenta perigosa que, de acordo com alguns casos documentados, poderia criar uma dependência emocional dessa tecnologia.

Em conclusão, poderíamos afirmar que nem sempre depender da Inteligência Artificial é a melhor solução para as nossas necessidades emocionais.

O luto idealmente deve ser vivido com o apoio de entes queridos e profissionais de saúde mental, embora os ghostbots possam ser uma ferramenta útil em alguns casos.

Embora no final, o equilíbrio e os cuidados com o seu uso devem ser muito equilibrados.