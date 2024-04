A Samsung está se tornando bonita e liberando o Galaxy AI gratuitamente para o Galaxy S23 e outros modelos antigos até 2025

Desde o ano passado, a Samsung foi inundada por rumores que apontavam para a possibilidade de a empresa mudar sua dinâmica e regras de jogo, alterando o equilíbrio de seus focos para dar um peso especial à Inteligência Artificial como novo fator distintivo complementar para sua linha de dispositivos inteligentes. No final, parecia pouco provável, mas então surgiu o Galaxy AI, um serviço que concorre com o ChatGPT, Copilot da Microsoft e similares com resultados admiráveis.

Um dos principais atrativos é que esta plataforma, que permanece exclusiva para os dispositivos de última geração da empresa, não tem custo algum, por enquanto. Mas quase desde o momento do seu lançamento, gerou duras críticas, já que os modelos top de linha de anos anteriores em termos de hardware e especificações técnicas são perfeitamente capazes de executar essas funções que não estavam disponíveis.

Parece que a plataforma Galaxy AI da Samsung alcançará muito mais dispositivos do que se pensava anteriormente. Mas há algo confuso com o seu pagamento | Android Police

Não passou muito tempo até o fabricante anunciar outra mudança de planos e, no início de fevereiro deste ano de 2024, revelou que estariam dispostos a disponibilizar essa plataforma para smartphones e tablets de gerações mais antigas. No entanto, eles nunca deram detalhes precisos e pontuais sobre como exatamente seria tudo.

A boa notícia é que agora a empresa finalmente cumpre sua promessa de expandir sua Inteligência Artificial em seus dispositivos móveis.

Disponibilização gratuita

De acordo com um comunicado oficial da própria Samsung, a suíte de ferramentas Galaxy AI, apresentada juntamente com a série Galaxy S24 em janeiro de 2024, agora estará disponível para uma variedade mais ampla de smartphones e tablets. A partir da atualização One UI 6.1, que traz o Galaxy AI, chegará primeiro aos proprietários de qualquer Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5; as tablets Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus e Galaxy Tab S9 Ultra:

"A Galaxy AI não só abre as portas para uma nova era da Inteligência Artificial móvel, mas também coloca o poder da inovação nas mãos dos usuários, permitindo-lhes explorar as possibilidades ilimitadas da tecnologia. E com essa nova atualização, democratizamos o acesso das pessoas às funcionalidades que somente a Inteligência Artificial pode oferecer."

É a declaração oficial de Antonio Quintas, vice-presidente sênior de Experiência Móvel da Samsung para a América Latina, sobre esta atualização onde, além da popular função Circle to Search, que também está presente nos Google Pixel, e do Generative Edit, para editar fotos com IA, o Galaxy AI oferece outras funções úteis como Live Translate de tradução ao vivo e Chat Assist, semelhante ao ChatGPT.

Trata-se de um aditivo muito atraente, cuja estabilidade ainda precisa ser testada nos modelos mais antigos, onde é um fato que suportariam o serviço, embora permaneça a dúvida sobre sua estabilidade e fluidez.

Galaxy AI será gratuito até 2025... por enquanto

Mas a melhor notícia de todas é que a Samsung confirmou que, por enquanto, a atualização One UI 6.1 e as funções Galaxy AI serão gratuitas para todos os usuários até o final de 2025, período a partir do qual a empresa, teoricamente, começaria a cobrar por essas funções.

Essencialmente, o fabricante está confirmando que aplicaria a mesma lógica de regras que já teria anunciado para a família Galaxy S24. Ainda resta descobrir qual seria o preço final pela assinatura do serviço com todos os adicionais integrados à plataforma neste momento.

Também será necessário aguardar um pouco para ver como os usuários desta marca aceitam a plataforma e como a utilizam.

Mas, por enquanto, tudo indica que o Galaxy AI está se tornando aos poucos uma ferramenta distintiva e altamente atrativa para a comunidade Android.