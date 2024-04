Veja como será o jantar ‘fora da Terra’ que inclui vestimentas de grife e comidas do quinto melhor restaurante do mundo

Veja como será o jantar ‘fora da Terra’ previsto para 2025 que inclui vestimentas de grife e comidas do quinto melhor restaurante do mundo Imagem: Instagram @thespaceperspective

O chef dinamarquês Rasmus Munk, de 32 anos, tem uma missão importante para o ano de 2025: ele estará responsável por servir uma refeição completa fora do planeta Terra, a mais de 30 quilômetros acima do nível do mar e em em cápsula espacial pressurizada.

“A expedição ocorrerá a bordo da nave espacial Neptune, da [empresa] Space Perspective [...] onde seis passageiros irão redefinir a gastronomia desfrutando da refeição da sua vida enquanto observam o nascer do sol sob a curva do nosso planeta”, disse o responsável pela seleção do restaurante Alchemist, que possui duas estrelas Michelin.

Segundo texto da ‘Época Negócios’, o jantar, que irá custar cerca de US$ 495 mil (mais de R$ 2,5 milhões na cotação atual), vai levar seis turistas em uma expedição de seis hora no ‘SpaceBalloon’, movido a hidrogênio.

Entre as regalias do passeio está incluso a vestimenta da grife francesa Ogier com roupas sob medida, além do menu do restaurante eleito o quinto melhor do mundo em 2023 pelo guia World’s Best 50 Restaurants.

De acordo com a matéria, o lucro arrecadado no ‘jantar nas alturas’ será doado à Space Prize, instituição que promove a igualdade de gênero na ciência e na tecnologia.

O chef, que diz ser apaixonado pelo espaço, estará à bordo da nave, e promete um menu “no papel da exploração espacial, ao longo dos últimos 60 anos da História da Humanidade, e no impacto que teve na nossa sociedade, tanto científica como filosoficamente”.

A comida servida na viagem, em sua maioria, será preparada no navio de onde a cápsula irá decolar e o único problema encontrado pelo chef é que não não será possível flambar alimentos no espaço.

“Estou tão feliz e orgulhoso por dizer que, juntamente com a SpaceVIP iremos acolher a primeira experiência de jantar estratosférica no mundo a bordo da Spaceship Neptune, a primeira cápsula espacial neutra de carbono do mundo.

Os exploradores irão ascender a 100.000 pés acima do nível do mar onde irão jantar enquanto assistem ao nascer do sol sobre a curvatura da Terra.

As receitas da expedição serão direcionadas para Space Prize m apoio à promoção da igualdade de género na ciência e tecnologia.

Estou tão entusiasmado por começar e trabalhar com algumas das principais instituições científicas e designers para este projeto”, escreveu o chef Rasmus Munk no Instagram.