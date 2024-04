Sonda da NASA detecta fenômeno que só pode ser captado ao enviar nave em tempestade solar

O ciclo solar está em um dos pontos mais altos de atividade. Tempestades intensas ocorrem devido à ejeção de massa coronal de nossa estrela massiva, que impactam todos os cantos de nosso sistema planetário. A NASA, com sua sonda solar Parker, atravessou e sobreviveu a uma dessas tempestades de radiação e registrou uma série de fenômenos que são ouro puro para a ciência espacial.

Os vídeos da sonda solar Parker atravessando a tempestade solar nos surpreenderam em setembro do ano passado. Este material foi recolhido pela NASA e, após uma análise meticulosa, descobriram que nesses fenômenos ocorre algo chamado instabilidade Kelvin-Helmholtz (KHI), conforme relatado pelo Bio Bio Chile.

O que é o KHI?

Em termos que todos podemos entender, essa instabilidade é o fenômeno que permite a existência de ondas nos oceanos. Ou seja, há dois fluidos de diferentes densidades que se movem a velocidades distintas de um lado para o outro. Assim, esse movimento e interação, quando ocorrem na água, geram ondas.

Também acontece no céu, com a interação do ar no processo de condensação, que provoca nuvens.

Bem, esse mesmo fenômeno ocorreu em uma tempestade solar. Vamos substituir a água por partículas do Sol e os ventos de ar por ventos solares. O resultado são redemoinhos, como os que ocorrem em tempestades no mar, mas no espaço com elementos de radiação de nossa estrela central.

A equipe de cientistas do instrumento WISPR (Wide-field Imager for Parker Solar Probe), responsável por detectar esse fenômeno, está surpresa por ter capturado KHI em uma tempestade solar.

Imagem da tempestade solar Parker Solar Probe

"Não antecipamos que as estruturas KHI pudessem se desenvolver em escalas grandes o suficiente para serem fotografadas em imagens CME de luz visível na heliosfera quando projetamos o instrumento", disse Angelos Vourlidas, cientista do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins (JHUAPL), que opera o WISPR, conforme citado no portal anteriormente mencionado.

"A turbulência que leva ao KHI desempenha um papel fundamental na regulação da dinâmica das CME que fluem através do vento solar ambiente. Portanto, compreender a turbulência é fundamental para alcançar uma compreensão mais profunda da evolução e cinemática das CME", acrescentou outro dos cientistas que participaram da pesquisa.

Ter detectado esse fenômeno é um avanço sem precedentes para a ciência espacial. Agora, podem estudar e prever a intensidade das tempestades solares que se aproximam da Terra e assim estar preparados para turbulências nos sistemas de comunicação via satélite.