Que horas são na... Lua? NASA é ordenada a criar um horário unificado para o satélite

Depois que os Estados Unidos confirmaram oficialmente que retomaram a corrida espacial e estabeleceram 2026 como o ano de seu retorno à superfície da Lua através do projeto Artemis, o governo desse país enviou um documento à NASA para solicitar a criação de regulamentos que sirvam para medir o tempo na Lua e em outros corpos celestes.

O pedido foi enviado através de um memorando do gabinete de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, solicitando a criação de um sistema para medir o decorrer do tempo na Lua, especialmente no contexto da chegada da NASA, empresas privadas e agências espaciais de outros países a esse satélite.

“À medida que a NASA, empresas privadas e agências espaciais de todo o mundo lançam missões para a Lua, Marte e além, é importante estabelecermos padrões de tempo celeste para segurança e precisão”, afirmou no memorando o diretor adjunto do escritório de Segurança Nacional, Steve Welby.

Como medir o tempo na Lua?

No documento, a autoridade também explica que "o tempo passa de forma diferente" dependendo da posição no espaço, acrescentando que "uma definição coerente do tempo entre os operadores no espaço é fundamental para o sucesso das capacidades de conhecimento da situação espacial, navegação e comunicações".

De acordo com o indicado pela Casa Branca, o objetivo é ter um Tempo Lunar Coordenado -LTC- que possa ser vinculado ao Tempo Universal Coordenado -UTC-, que é o que atualmente é usado para regular o horário na Terra de forma padrão.

No documento também são expostos os critérios técnicos que o estabelecimento da norma horária na Lua deve ter, sugerindo que alguns elementos da norma que rege na Terra possam ser adotados.