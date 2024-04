Quase 200 artistas se unem para frear a IA na indústria musical

O ambiente do cinema e da televisão nos Estados Unidos passou por uma agitação em 2023, devido a importantes greves para combater a forte presença nos últimos anos da inteligência artificial (IA) na indústria, situação que causou atrasos e até mesmo cancelamentos de várias produções.

Em 2024, aparentemente está se aproximando outra tempestade, desta vez com o mundo da música como o eixo central das protestas, já que vários estão reivindicando que a IA se tornou um ator fundamental na criação de conteúdos, situação que levanta muitas perguntas para saber de quem é realmente a propriedade intelectual gerada pelas máquinas.

Inteligência artificial na música Metro Ecuador

Assinaturas de mais de 200 músicos

Na primeira semana de abril, foi divulgado que mais de 200 músicos assinaram uma carta, a qual foi apresentada pela organização sem fins lucrativos Artist Rights Alliance, para exigir que as empresas de tecnologia de inteligência artificial, bem como desenvolvedores, plataformas e serviços de música digital, parem de usar a IA para infringir e desvalorizar os direitos dos artistas humanos.

Entre os artistas mais proeminentes presentes no pedido, destacaram-se: Stevie Wonder, Miranda Lambert, Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, Smokey Robinson, J Balvin, Juanes, Danna Paola, Luis Fonsi, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga e Daniela Spalla, entre outros.

“A invasão à criatividade humana deve parar. Devemos nos proteger contra o uso predatório da IA para roubar as vozes e semelhanças dos artistas profissionais, violar os direitos dos criadores e destruir o ecossistema musical”, cita o escrito publicado pela agência AP.

Em princípio, a legislação atual sobre propriedade intelectual não está preparada para lidar com os desafios apresentados pela inteligência artificial. As leis de direitos autorais tradicionais se baseiam na ideia de um autor humano individual, no entanto, a IA não se encaixaria nessa categoria.