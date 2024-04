Por que existem estradas no topo do Himalaia? O surpreendente fenômeno natural

Poucas coisas são mais surpreendentes do que a cordilheira do Himalaia. Atravessa cinco países e é a formação montanhosa mais extensa do mundo. Vista do espaço, é um espetáculo ainda mais surpreendente, embora recentemente os cientistas da NASA tenham notado um fenômeno estranho no topo do Karakoram, estradas incomuns.

No topo do Himalaia, que atinge picos de 8 mil metros de altura, são registradas algumas estranhas vias que, vistas da Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA, parecem estradas feitas de forma precisa para transitar por esta impressionante zona montanhosa.

Parecem estradas pavimentadas, mas na verdade são apenas o solo rochoso da formação montanhosa mais alta do mundo, conforme explicado pela NASA em uma postagem que as mostra como a imagem do dia.

“O que parecem estradas que atravessam uma área metropolitana são na verdade uma série de geleiras abrindo caminho pela cordilheira do Karakoram, ao norte do Himalaia. Esta fotografia foi tirada da Estação Espacial Internacional enquanto orbitava a 263 milhas de altura”, explicou a NASA em uma publicação.

A cordilheira do Karakoram é um grupo de montanhas localizado no centro da Ásia. Suas dimensões a colocam como a segunda mais alta do planeta.

O Karakoram, como cordilheira, abriga a segunda montanha mais alta do mundo, o K2, que com 8611 metros está atrás do Monte Everest (8848).

A ciência explica que a montanha se formou devido à colisão entre as placas tectônicas das regiões da Índia e da zona do continente euroasiático. De fato, consideram que é uma área sísmica porque ainda está em processo de formação.

Algumas localizações do Karakoram são acessíveis para pessoas sem experiência em montanhismo. Os visitantes vão para esses lugares para caminhar, escalar e fazer turismo. E caso não saibam, essa cordilheira também é um importante local de peregrinação para muçulmanos e budistas.