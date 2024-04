O YouTube inicia a guerra contra Sora: por que acusam a OpenAI de apropriação indevida?

Em 2005, Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim revolucionaram o mundo ao criar o Youtube. A plataforma que permite aos usuários fazer upload, compartilhar e visualizar vídeos é líder mundial desde então, e cada vez existem mais conteúdos para consumir. Em 2022, Neal Mohan assumiu o cargo de CEO, com o objetivo de contribuir para a expansão e desenvolvimento da empresa, motivo pelo qual tem estado nas notícias nos últimos dias ao declarar guerra contra a OpenAI e mais especificamente contra Sora, uma inteligência artificial ainda não oficialmente lançada que promete criar vídeos em questão de minutos a partir de um prompt.

No mundo da IA, Sora se destaca como o modelo de texto para vídeo mais avançado até o momento. Mas a atenção se voltou para questionamentos, principalmente pelo conteúdo que está sendo utilizado para treiná-la e os direitos por trás dessas imagens.

Por que acusam a OpenAI de apropriação indevida?

Há menos de um mês, a diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, conversou com o The Wall Street Journal sobre as novidades do Sora, revelando que estará disponível abertamente ainda este ano. No entanto, a CTO teve um momento de menos clareza durante a entrevista, vivendo um momento desconfortável ao ser questionada sobre a utilização de plataformas como Facebook, Instagram ou YouTube para treinar a IA.

Recomendados

"Se estavam disponíveis publicamente para uso, pode ser que estejam nos dados, mas não tenho certeza", afirmou sobre o assunto, confirmando que o conteúdo do Shutterstock foi incluído entre os materiais licenciados e abrindo uma grande porta para críticas contra ela.

Sora Mira Murati, CTO de OpenAI

Aquela declaração acendeu o debate, especialmente em torno da especulação de que vídeos do YouTube tenham sido utilizados sem permissão e infringindo os termos e condições da plataforma. Seu CEO, Neal Mohan, se manifestou a respeito:

"Quando um criador carrega seu árduo trabalho em nossa plataforma, ele tem certas expectativas. Uma delas é que os termos de serviço serão respeitados. Não permite que sejam baixados coisas como transcrições ou trechos de vídeo, e isso é uma clara violação de nossos termos de serviço", disse em entrevista a Emily Chang, apresentadora da Bloomberg Originals.

E embora tenha afirmado não ter evidências diretas de que a OpenAI tenha utilizado conteúdo do YouTube para desenvolver o Sora, destacou que até mesmo o Google, proprietário do YouTube, tem acesso limitado para usar conteúdo da plataforma em projetos de IA como Gemini.

Vamos lembrar que a OpenAI tem sérias ambições para o Sora, incluindo o seu possível uso na indústria do entretenimento em Hollywood. Por enquanto, se não conseguirem superar essas preocupações legais e éticas, a sua inteligência artificial não poderá ser lançada.

A empresa de Sam Altman ainda não se manifestou para Mohan, então a única resposta oficial até agora é que seu treinamento é baseado em "informações disponíveis publicamente".

OpenAI Sora (Michael Dwyer/AP)

Com milhões de usuários em todo o mundo, o YouTube se tornou o segundo maior mecanismo de busca depois do Google, oferecendo uma vasta biblioteca de vídeos que abrange praticamente todos os temas imagináveis. Essa acessibilidade e diversidade tornam o YouTube uma fonte inesgotável de conteúdo para pessoas de todas as idades e interesses.