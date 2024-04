O WhatsApp tem disponível o ‘modo Páscoa’: assim você pode ativá-lo e exibir em 2024

Se quiser refrescar o seu WhatsApp, mostramos como ativar o modo Páscoa que irá decorar de forma mais charmosa o ambiente digital do seu telefone. O fim da Semana Santa dá lugar a esta época do ano, em que não só pode enviar frases ou imagens alusivas aos seus contatos, mas também modificar o logotipo clássico da aplicação.

É importante notar que esta mudança é feita através do uso de aplicativos de terceiros, então você pode correr o risco de ser banido de sua conta e perder arquivos como fotos e conversas, já que o serviço de mensagens criado pelo Meta é contra esses launchers, embora muitos internautas confirmem que os usam sem problemas.

O segredo do seu sucesso está em ter mais ferramentas para o usuário do que o aplicativo original, permitindo alterar a interface principal do telefone e personalizar diferentes aspectos, como estilos de letra, papéis de parede, widgets e logotipos, que o farão ser muito original.

Como ativar o modo Páscoa no WhatsApp?

De acordo com La Nación, para ativar o modo Páscoa no WhatsApp, você precisa baixar o aplicativo Nova Launcher no celular Android.

Recomendam estabelecer o aplicativo como padrão no celular, para que “possa modificar a camada de personalização e alterar o design da tela inicial”, destacam.

Depois de concluir esta etapa, procure no Google Chrome uma imagem do ícone do WhatsApp com um ovo de Páscoa, um coelhinho, ou qualquer motivo relacionado à Páscoa que você goste. O arquivo deve estar em PNG para que fique transparente.

Pressione o ícone do WhatsApp por cerca de dois segundos, clique em “Editar”, escolha o WhatsApp, selecione “Aplicativos” e depois “Fotos”. Procure a imagem que você definiu anteriormente, ajuste o tamanho e clique em “Concluído” para desfrutar de uma aparência renovada.