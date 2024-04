O WhatsApp é o aplicativo de mensagens padrão para os usuários do planeta: isso é bom?

Embora existam alternativas muito mais robustas e seguras, o WhatsApp, com seus mais de dois bilhões de usuários, tornou-se o aplicativo de mensagens padrão preferido por grande parte dos usuários de dispositivos móveis em todo o mundo. Desde o início da história dos smartphones, esta plataforma estava praticamente lá como uma alternativa aos quase extintos mensagens SMS e nunca saiu dos primeiros lugares de popularidade.

No entanto, o seu domínio levanta questões sobre o seu impacto na concorrência e na privacidade.

No entanto, desde que o Meta adquiriu o aplicativo, é um fato que consolidou sua fama e preferência entre a comunidade móvel. No entanto, isso não impediu que questionemos o lugar que a plataforma ocupa atualmente na indústria e entre os próprios consumidores.

Tão popular que é objeto de controvérsia

Agora, um estudo do Digital Witness Lab de Princeton (via Engadget) gerou um certo tumulto na comunidade móvel ao analisar a natureza híbrida do WhatsApp, que está a meio caminho entre uma plataforma de mensagens e uma rede social. Mas com uma escala de interconexão que permanece livre da intervenção dos algoritmos de conteúdo que têm afetado outros sites como o Instagram.

Enquanto o iMessage domina nos Estados Unidos, em grande parte devido à popularidade estrondosa da Apple com seu iPhone nesse país, o WhatsApp é o rei absoluto no resto do mundo. Isso levou ao dilema atual, onde a situação geográfica gerou um sério debate sobre a necessidade de maior interoperabilidade entre plataformas, permitindo que os usuários se comuniquem independentemente do aplicativo que estão usando.

A empresa de Tim Cook, por exemplo, nunca criou uma versão do iMessage para Android. Algo que foi reconhecido em seu tempo como uma jogada astuta e ousada, mas que agora coloca em risco o futuro da plataforma a longo prazo com a crescente popularidade do WhatsApp nos Estados Unidos, tanto no iOS quanto no sistema operacional móvel do Google.

Mesmo que seja terrível para esses fins, também devemos admitir que o WhatsApp se tornou uma ferramenta fundamental para as empresas, especialmente na América Latina. E agora, com a consolidação de sua plataforma comercial, o futuro parece mais promissor para as pessoas da Meta.

Quão bom é continuar promovendo a popularidade do WhatsApp?

Neste contexto, é impossível não questionar o quão saudável é continuar promovendo uma plataforma tão predominante como o WhatsApp, especialmente considerando o histórico questionável da Meta, sua empresa-mãe, com escândalos como o da Cambridge Analytica.

Recentemente, a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia poderia oferecer uma solução ao obrigar a interoperabilidade entre plataformas de mensagens. De fato, o aplicativo de mensagens já está implementando algumas mudanças no velho continente que representam o fim de uma era, ao permitir enviar e receber mensagens fora do WhatsApp.

Mas isso não muda a tendência e a realidade global, onde a coexistência de diferentes plataformas, com seus prós e contras claros, manterá sua dinâmica atual por um longo tempo no resto do mundo.